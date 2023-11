OnePlus 12 sfida Samsung Galaxy S24 Ultra a colpi di display

Sul piano smartphone si preannuncia un 2024 pieno di fuochi d’artificio, soprattutto dando ascolto all’indiscrezioni. Più in particolare i colossi sotto i riflettori sono OnePlus e Samsung, aziende che hanno intenzione di interrompere il dominio di Apple di questi ultimi mesi.

L’azienda cinese ad esempio si sta preparando a stupire ancora una volta con la grande qualità del display del suo prossimo top di gamma OnePlus 12. Stando alle parole del CEO, il pannello che verrà utilizzato stabilirà alcuni nuovi record che vigono da oltre 10 anni.

Tutto questo è necessario visto che a gennaio è previsto l’arrivo del nuovo top di gamma di Samsung, il Galaxy S24 Ultra che di certo non resterà a guardare.

OnePlus sfida Samsung con il suo display da record

Quello che dovrebbe chiamarsi Oriental Display, o almeno questo e quanto viene fuori dalla traduzione, il prossimo schermo di OnePlus dovrebbe stabilire nuovi canoni in termini di protezione degli occhi, luminosità, touch sotto la pioggia e molto altro.

Proprio in merito al “rain touch” diversi utenti si stanno interrogando. Potrebbe infatti trattarsi della capacità dello schermo di capire quando le dita sono bagnate, concedendo agli utenti la possibilità di sbloccare ad esempio lo smartphone anche in determinate condizioni.

Questo pannello di OnePlus potrebbe dunque mettere in netta difficoltà Samsung, battendola sul campo. Il Galaxy S24 Ultra sarà il top in merito alla luminosità ed è per questo che bisognerà fare molto meglio del solito.

Altre notizie arrivano in merito alla fornitura del pannello LTPO che non dovrebbe arrivare da parte di Samsung. Ad occuparsi del display OLED dovrebbe essere un altro colosso molto capace nell’ambito, ovvero BOE.

Questa scelta potrebbe essere identificata come un chiaro segnale di battaglia tra le due aziende o semplicemente con la volontà di Samsung di tenere i migliori pannelli per i suoi dispositivi.