OnePlus 12 batte iPhone e Samsung e costa meno, è in PREORDINE su Amazon

La presentazione ufficiale era avvenuta in Cina, con grandi dubbi sull’arrivo nel continente europeo. Dopo aver apprezzato le sue caratteristiche tecniche e soprattutto il suo design conservato per grandi tratti rispetto alla versione precedente, ecco che è arrivato anche in Italia: il OnePlus 12 è ora disponibile al preordine.

Dotato di un ottimo hardware e soprattutto di una fotocamera in collaborazione con il colosso Hasselblad, questo smartphone ha un costo relativamente contenuto. Su Amazon è disponibile in preordine ad un prezzo di 969 €. La data di uscita è il 19 febbraio 2024, per cui sarà a casa vostra direttamente il 20.

Il OnePlus 12 è finalmente disponibile anche in Italia

Tra le caratteristiche principali di questo OnePlus 12, c’è sicuramente l’hardware. Dotato di ben 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna, il prodotto si affida ad un processore top di gamma come lo Snapdragon 8 Gen 3.

Grande nota di merito per il display, un pannello da 6,82″ AMOLED Super Fluid 2K da 120 Hz di refresh rate. Peraltro è uno dei più luminosi in assoluto.

La fotocamera vede tre sensori rispettivamente da 48 + 48 + 64, quest’ultimo con lente periscopica. Il tutto è elaborato in collaborazione con Hassleblad. La batteria da 5400 mAh offre quel qualcosa in più rispetto a tutti gli altri smartphone, che in genere arrivano a 5000. La ricarica, come al solito di OnePlus, è ultraveloce: la tecnologia SuperVOOC a 100W garantisce uno 0-100 in 26 minuti.

Finalmente l’attesa sembra essere dunque terminata e tutte queste caratteristiche tecniche potranno essere a disposizione degli italiani. Dopo la presentazione è avvenuta solamente in Cina prima che finisse il 2023, il nuovo OnePlus 12 può essere acquistato in preordine anche su Amazon Italia.

Il famoso sito e-commerce rende disponibile questo spettacolare smartphone con il suo prezzo di base nella versione da 12 Gb di RAM e 256 GB di memoria interna. Costerà pertanto 969 € con due anni di garanzia inclusi e nella colorazione Silky Black. Sarà a casa vostra direttamente il giorno dopo la data di arrivo ufficiale sul mercato, ovvero il 20 febbraio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.