Anche in casa OnePlus è arrivato il Natale. Per celebrare un importante traguardo, quello del decimo anniversario, l’azienda ha pubblicato un video celebrativo in cui si vedono membri fondatori e amici. Tra una decorazione, un regalo e un bicchiere di buon vino, vengono comunicate informazioni sul futuro dell’azienda, comprese quelle sui prossimi top di gamma OnePlus 12 e 12R. Il lancio a livello globale è fissato per il 23 gennaio 2024, con la serie R disponibile per la prima volta al di fuori di India e Cina.

Gli smartphone OnePlus 12 e 12R inaugurano il 2024 tech

Con una stoccata nemmeno troppo velata a Apple, Samsung e Google (volendo citare alcune tra le big del settore), nel comunicato stampa diffuso in queste ore si legge che “uno smartphone non ha bisogno di essere Plus, Pro o Ultra” per offrire caratteristiche hardware e software da top di gamma. I due dispositivi puntano a centrare un preciso obiettivo, quello di bilanciare prestazioni, consumi energetici elevati, dissipazione del calore e longevità.

Per quello che potrebbe essere definito un antipasto, l’azienda rivela che OnePlus 12 può contare sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, sulla fotocamera Hasselblad for Mobile di quarta generazione con obiettivo a periscopio 3x da 64 megapixel e – dato che anche l’occhio vuole la sua parte – sull’inedita finitura Flowy Emerald.

«Nel 2013 eravamo un piccolo team, ma avevamo idee davvero grandi sulla costruzione di prodotti migliori. Anche se molte cose sono cambiate dai nostri umili inizi, altrettante sono rimaste invariate. A prescindere da come il mondo sia cambiato intorno a noi, la nostra essenza di OnePlus rimane la stessa. Finché ci atterremo alla nostra etica ‘Never Settle’, OnePlus rimarrà sempre fedele alle sue radici», dichiara Pete Lau, fondatore di OnePlus.

I due smartphone saranno presentati ufficialmente all’evento di lancio OnePlus Smooth Beyond Belief, in programma il 23 gennaio 2024.