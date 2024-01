OnePlus 12 e 12R, nuove indicazioni suoi prezzi fuori dalla Cina

La fine del 2023 ha concluso un anno pieno di novità soprattutto in termini di nuovi smartphone. Proprio sul finire, casa OnePlus ha svelato a tutti il suo ultimo telefono di fascia alta, ma presentandolo solo in Cina. Attualmente fervono i preparativi per il lancio che vedrà il prodotto arrivare anche in altre parti del mondo, peraltro ad un prezzo molto interessante.

Il OnePlus 12 sarà lanciato a breve negli Stati Uniti e in contemporanea con un altro dispositivo di rilievo: il OnePlus 12R: il 23 gennaio. Al momento entrambi gli smartphone sono più che noti in termini di specifiche tecniche ma un’incognita c’è e riguarda i prezzi. Proprio durante le ultime ore sarebbero venute a galla delle informazioni fondamentali per capirne qualcosa in più.

Il OnePlus 12 insieme al 12R arriverà a breve negli USA, questi i prezzi

Durante le ultime ore, una fonte diretta tedesca avrebbe dato delle indicazioni in merito ai prezzi di vendita fuori dalla Cina del OnePlus 12 e del 12R. La variante del modello 12 con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione sarà venduta al pubblico per un prezzo di 799 dollari negli Stati Uniti. Per quel che riguarda invece il modello da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, il prezzo dovrebbe salire a 899 dollari.

Questo renderebbe dunque il telefono più costoso rispetto al suo predecessore OnePlus 11, ma il tutto non sarebbe ingiustificato. Tirando in ballo le caratteristiche tecniche, siamo di fronte ad un prodotto nettamente più performante e a dirlo sono i numeri. Ricordiamo infatti che il modello 11, dal prezzo di 699 dollari, vanta 8 GB di RAM e 128 GB di spazio. Il OnePlus 12 offre anche uno schermo leggermente più grande (6,8″) è una luminosità superiore (4.500 nits).

Passando al modello 12R, dovrebbe arrivare con un prezzo di 499 dollari per quanto concerne la variante da 128 GB di memoria interna e 8 GB di RAM.