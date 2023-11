OnePlus 12 e non 12 Pro, perché l'azienda ha scelto questo nome

Dopo diverse indiscrezioni arrivate nell’ultimo periodo, OnePlus si sta preparando per il lancio del suo nuovo OnePlus 12. L’evento avverrà la prossima settimana e l’azienda promette alcuni aggiornamenti molto importanti rispetto alla versione precedente. In effetti, l’azienda dichiara che il telefono sarà pronto per battere tutti i flagship rivali, pur non chiamandosi “Pro“.

Il numero uno di OnePlus China, Li Jie, ha raccontato agli utenti su Weibo le ragioni che hanno spinto l’azienda a chiamarlo OnePlus 12 invece che OnePlus 12 Pro.

OnePlus 12 sarà performante quanto basta per battere gli altri smartphone “Pro”

Li Joe ha riferito che quando le aziende scelgono i prodotti da realizzare, spesso definiscono prima una “versione Pro” identificandola come un prodotto forte. In seguito si sceglie di ridurre alcune caratteristiche per tirare fuori un prodotto che invece rappresenti la versione standard, così da offrire un prezzo più contenuto. Questo ovviamente non può soddisfare le esigenze degli utenti che cercano caratteristiche top.

Non ci sarà bisogno dunque di un semplice suffisso nel nome per mostrare grandi prestazioni. Il OnePlus 12 arriverà dunque con ogni caratteristica portata al massimo. Allo stesso tempo il prezzo più contenuto rispetto ad altri smartphone top di gamma, consentirà all’azienda di vendere di più ma dovrà esserci qualche rinuncia.

Ricordiamo infatti che in occasione del OnePlus 11 non erano presenti un’impermeabilità totale, la ricarica wireless e la fotocamera periscopica.

Proprio quest’ultimo aspetto sarà implementato a bordo del nuovo flagship, con un sensore da 64 MP molto performante. Anche la ricarica wireless sarà presente e con essa anche l’impermeabilità. Tuttavia sembra plausibile che l’arrivo di questo smartphone porti anche un lieve aumento dei prezzi che giustifichi tali aggiunte.

La politica dell’azienda dunque si dimostra differente rispetto a quella adottata dagli altri colossi nel mondo degli smartphone. Il pubblico non vede l’ora di scoprire quali saranno i risultati.