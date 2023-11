OnePlus 12, le prime foto vere e un video dello smartphone sono sul web

Finalmente ci siamo: è arrivata la data di presentazione ufficiale del prossimo top di gamma, il OnePlus 12. A quanto pare il 5 dicembre è il momento designato dall’azienda per il lancio ufficiale in Cina del flagship che potrebbe mettere in difficoltà tutti gli altri attualmente disponibili.

Stando alle ultime indiscrezioni, il dispositivo somiglierebbe molto al suo predecessore, che si contraddistingue soprattutto sul retro. Infatti l’isola circolare riservata al comparto fotografico dovrebbe prevalere ancora una volta, anche se dovrebbero esserci dei cambiamenti da parte dagli ingegneri.

L’azienda afferma infatti che lo smartphone dovrebbe integrare un nuovo pulsante sulla sinistra per silenziare ogni avviso. Oltre a questo dovrebbe esserci anche una modifica per l’antenna, totalmente riprogettata che offrirà prestazioni da gioco migliorate.

OnePlus 12, dove sarà posizionata la nuova antenna e le prime immagini

Sulla base di alcuni test interni, è stato determinato che la posizione ottimale per le antenne da gioco è tra gli indici dell’utente quando il telefono viene tenuto in orizzontale. Tuttavia, lo spazio è attualmente occupato dall’Alert Slider su OnePlus 11. Riposizionando l’Alert Slider sul lato opposto del telefono, è possibile implementare antenne di gioco migliori su OnePlus 12. In questo modo dunque si spiega il perché del nuovo tasto e anche il perché della nuova nuova antenna.

Altri test avrebbero inoltre evidenziato che il segnale dell’antenna potrebbe essere migliorato e non di poco. Stando a quanto riportato infatti potrebbe esserci un upgrade di ben 3 dB con una latenza di gioco ridotta del 15%.

Passando a tutt’altro argomento, sembra che nelle ultime ore siano arrivate le prime immagini stampa, quelle che mostrano per la prima volta il dispositivo ufficialmente. Effettivamente i cambiamenti sono visibili, soprattutto per quanto riguarda il riposizionamento del tasto. Per quanto concerne le fotocamere dovrebbe esserci un obiettivo in più mentre per il resto tutto sembra molto simile al OnePlus 11.