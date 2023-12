OnePlus 12 pieno di problemi: troppa colla, capelli e... un insetto

Esattamente lo scorso 5 dicembre è stato presentato al mondo il nuovo top di gamma cinese OnePlus 12. Molto atteso per via delle tante notizie tra pelate sul web che ne avevano annunciato delle caratteristiche straordinarie, ora gli utenti cominciano a utilizzarlo e a realizzare alcuni aspetti molto importanti.

In un primo momento il OnePlus 12 è sembrato quasi perfetto a tutti, proprio grazie alle sue specifiche. Effettivamente possiede lo schermo più luminoso tra tutti gli smartphone, avendo ben 4500 nits di luminosità. Ha anche il nuovo chip Snapdragon 8 Gen 3, l’impressionante comparto fotografico in collaborazione con Hasselbald, un’ottima estetica e una batteria di grandi dimensioni provvista di ricarica rapida e (finalmente) ricarica wireless. C’è da dire però che nulla è realmente perfetto e anche questo smartphone lo ha dimostrato.

OnePlus 12, il controllo qualità non è stato per nulla impeccabile

Secondo i post pubblicati dagli utenti sul social cinese Weibo, alcune unità del OnePlus 12 mostrerebbero problemi estetici. Questi deriverebbero da un controllo qualità svolto probabilmente con troppa sufficienza. Nelle imagini è infatti possibile vedere che l’assemblaggio non è avvenuto correttamente in alcuni casi. Le foto mostrano degli spazi tra il gruppo riservato al comparto fotografico e il vetro posteriore ad esempio.

Molti utenti si sono ritrovati con eccessi di colla sui loro dispositivi ma non finisce qui. All’interno di alcune unità sarebbero stati trovati dei capelli, proprio tra il pannello posteriore e il vetro che lo ricopre. Un caso in particolare avrebbe dell’incredibile: ci sarebbe addirittura un insetto.

Certamente non si tratta di un gran biglietto da visita per uno smartphone che ancora non è stato lanciato a livello globale. Attualmente solo gli utenti cinesi possono averlo e tali problematiche potrebbero portare a dimostrare che non si tratta di un buon acquisto. Al momento sono pochi i OnePlus 12 che hanno mostrato questa problematica, ma non si esclude che ne vengano fuori altri.