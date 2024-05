Il OnePlus 12R è lo smartphone perfetto per tutti coloro che cercano un dispositivo ad alte prestazioni ma dal prezzo non particolarmente eccessivo. Con il suo display AMOLED da 6,78″ a 120Hz, oggi costa solo 504,90 euro, spedizione compresa. Per completare l’acquisto dello smartphone con 16GB di RAM e 256GB di archiviazione al prezzo indicato bisogna inserire il codice promozionale PSPRMAY24 al momento del pagamento.

Lo smartphone è venduto da upgrade-cecere, venditore professionale con 100% di feedback positivi e quasi 900 recensioni.

Poco più di 500€ per il OnePlus 12R, uno smartphone a cui non manca davvero nulla

Il OnePlus 12R sfoggia un design dal gusto premium, caratterizzato da linee sottili e da un corpo in plastica di alta qualità che garantisce una sensazione di robustezza al tatto. Il display è un AMOLED ProXDR da 6.7 pollici con una risoluzione FHD+ (1080 x 2400 pixel) e un refresh rate di 120Hz, che offre un’esperienza visiva fluida e immersiva, perfetta per la visione di contenuti multimediali o per il gaming.

Il cuore pulsante del OnePlus 12R è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, una scelta eccellente che garantisce prestazioni elevate e consumi energetici contenuti. Contribuiscono al tutto i 16GB di RAM LPDDR5X, i 256GB di archiviazione e la batteria da 5500mAh con supporto alla tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC da 100W.

Il OnePlus 12R vanta un sistema di fotocamere posteriore triplo, composto da un sensore principale Sony IMX890 da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore ultra-grandangolare Sony IMX355 12° e un obiettivo macro da 8MP.

Della scheda tecnica spiccano anche altre caratteristiche, come il Dolby Vision, il Dolby Atmos, il sistema di raffreddamento Dual Cryo-velocity VC e la predisposizione per il Wi-Fi 7. Il sistema operativo, infine, è OxygenOS 14 (basato su Android 14), ancora più veloce grazie al Trinity Engine di nuova generazione.