OnePlus 12R scende di prezzo e raggiunge il nuovo MINIMO STORICO su Amazon

Incredibile ma vero, il nuovo smartphone top di gamma OnePlus 12R è ora disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon. Si tratta di uno sconto minimo, pari al 9% per l’esattezza, ma per un telefono uscito sul mercato a fine gennaio questa è indubbiamente una occasione imperdibile: se lo desideravi da tempo, compralo ora e non te ne pentirai!

Acquista OnePlus 12R a un prezzo ottimo

Anzitutto, una disamina delle specifiche tecniche di OnePlus 12R. Lo smartphone del marchio cinese si presenta con un display AMOLED Super Fluid 1.5K 120Hz da 6,78″, dotato di tecnologia LTPO per passare dinamicamente da 1Hz a 120Hz a seconda dei contenuti mostrati su schermo, offrendo la massima fluidità quando necessario e riducendo il consumo energetico. Supporta, inoltre, Dolby Vision HDR, colore a 10 bit e riproduzione HDR10+.

Sotto la scocca si trovano il chipset Snapdragon 8 Gen 2 di casa Qualcomm, 256 GB di archiviazione interna, 16 GB di RAM e una batteria mostruosa da 5500 mAh con ricarica SUPERVOOC a 100 W: l’energia passa da 1 a 100% in soli 26 minuti! Il comparto fotocamera, invece, si compone di un kit a tre lenti con sensore primario da 50 megapixel con OIS, seguito da un obiettivo ultra-wide da 8 MP e un macro da 2 MP.

Se vuoi acquistare OnePlus 12R devi pagare 635,49 euro al posto di 699 euro, anche in 12 mensilità senza interessi grazie al piano a rate di Amazon. In alternativa, puoi optare per il piano a Tasso Zero di Cofidis, previa approvazione. La consegna è gratuita e garantita in un giorno.