OnePlus 13 arriverà con due fotocamere totalmente nuove per scatti al top

Alcuni anni fa quando si parlava di uno smartphone OnePlus, questo veniva definito come “flagship killer”. L’azienda era solita a offrire solo un prodotto di fascia alta e ad un prezzo molto competitivo. Dopo aver affrontato per diversi anni una dura battaglia sul mercato smartphone, il colosso è tornato nuovamente a rubare la scena con prodotti degni di nota. Tra questi, gli utenti ricordano il OnePlus 12 e il OnePlus Watch 2. Per il prossimo anno, stando a quanto riportato, il OnePlus 13 si confermerà un prodotto all’altezza che l’azienda intende lanciare per provare a sfidare i rivali.

Fino ad ora gli informatori presenti sul web hanno fatto trapelare diverse informazioni sul prossimo top di gamma di OnePlus che sembrerebbero anche aver senso. Ad esempio, circolano le voci che vedrebbero lo smartphone pronto per essere lanciato con un’enorme batteria da 6.000 mAh e uno schermo da 6,8 pollici con bordi microcurvati. Per quanto riguarda la fotocamera invece, l’informatore Digital Chat Station ha nelle ultime ore fornito alcune indiscrezioni che riguarderebbero proprio le specifiche della fotocamera.

OnePlus 13 avrà nuove fotocamere: ecco una periscopica e una nuova ultrawide

Il OnePlus 12 attuale è equipaggiato con un sensore Sony LYT-808 da 50 MP come fotocamera principale, insieme ad un ultrawide da 48 MP f/2.2 e un sensore da 64 MP f/2.6 con teleobiettivo ottico 3x. Questa è una configurazione della fotocamera posteriore che secondo gli utenti è tra le migliori in assoluto. Per tenere il passo con quanto fatto, l’azienda sembra voler equipaggiare il suo prossimo OnePlus 13 con lo stesso sensore Sony LYT-808 da 50 MP. A questo, che riguarda la fotocamera principale, saranno aggiunte nuove fotocamere, sia nel caso della periscopica che dell’ultrawide.

Come afferma l’informatore questi sensori saranno dei Sony IMX882. Questa soluzione da 50 MP, era stata utilizzata a bordo del OnePlus Ace 3V di fascia media e nel POCO F6, lanciati esclusivamente in Cina.