OnePlus 13 stabilirà il record di luminosità del display

In questo momento tutti gli utenti sono concentrati sui prossimi iPhone che Apple rilascerà ufficialmente lunedì 9 settembre. Sarà questo il top di gamma che chiuderà il periodo estivo, ma poi sarà la volta di un altro prodotto eccezionale, il nuovo flagship di casa OnePlus. Si parla infatti insistentemente in queste ore di come sarà il prossimo OnePlus 13, complici anche le indiscrezioni che sono affiorate dal web. Stando a quanto riportato infatti il fiore all’occhiello dello smartphone sarà il suo display.

Con grande probabilità a produrlo sarà celebre casa orientale BOE. In questo momento alla BOE Global Innovation Partner Conference che si sta tenendo in Cina, è stata proprio BOE ad aver annunciato che il display di punta BOE X-series di prossima generazione verrà lanciato il mese prossimo. L’azienda inoltre avrebbe riferito che ad esserne equipaggiato sarà un dispositivo di casa OnePlus, che dunque lo porterà sui mercati globali. Il presidente di OnePlus Li Jie ha confermato l’annuncio, menzionando che un futuro smartphone OnePlus verrà fornito con il nuovo display di punta BOE.

OnePlus 13 avrà il super display di BOE? Le voci sembrano confermarlo

Sebbene le voci non nominino esplicitamente il OnePlus 13 come il prossimo smartphone pronto al lancio, sembra essere tutto in linea con quanto sentito in merito al prossimo flagship. Il OnePlus 13 dovrebbe arrivare prima dell’11 novembre in Cina, con una piccola probabilità di vederlo magari anche verso la fine di ottobre. Questi tempi anticipati potrebbero portare il OnePlus 13 sul mercato globale già a dicembre 2024.

L’arrivo del prodotto con a bordo il display BOE X2, gli permetterà di segnare un record, ovvero quello dello smartphone con il display più luminoso.

Il OnePlus 12 ha dichiarato 1.600 nit in modalità alta luminosità e 4.500 nit per la luminosità massima. Questi dati, già eccezionali, lasciano capire che con il BOE X2 tutto potrebbe essere ancora più performante, ai limiti del reale.