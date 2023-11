OnePlus 9 Pro ora SCONTATO del 56% (solo su Amazon)!

Per te che devi sostituire il tuo vecchio smartphone ti aspetta una promo che devi assolutamente vedere. Su Amazon puoi acquistare il OnePlus 9 Pro ad un prezzo super ribassato.

L’attuale costo di mercato per questo smartphone è di 919 euro ma tu adesso grazie allo sconto del 56% lo paghi solamente 4o5 euro. Ma non è finita qui perché Amazon mette a tua disposizione il servizio Cofidis che ti consente di pagare in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

OnePlus 9 Pro è tuo ad un prezzo super conveniente!

Il sistema di fotocamere è il vero punto forte di questo smartphone firmato OnePlus: fotocamera principale da 48MP, Ultra-Grandagollare da 50MP, Telephoto e Monochrome. Sviluppata in collaborazione con Hasselblad, la fotocamera esclusiva Hasselblad per mobile offre funzioni rivoluzionarie come la calibrazione colore naturale.

Perfezione in movimento con la registrazione video in 8K + 4K 120 fps slow-motion. E ancora un display Fluid Smart AMOLED da 6.7 pollici con tecnologia LTPO, consumo di energia è ridotti di oltre il 50% garantendo allo stesso tempo un’esperienza visiva a 120 Hz fluida.

L’energia di un giorno in 15 minuti. Batteria da 4500 mAh, Warp Charge 65T e Warp Charge Wireless 50; nostra tecnologia di carica wireless più veloce di sempre, dall’1 al 70% in soli 30 minuti. Piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888 5G. Prestazionale cresce complessivamente del 25% con Snapdragon 865. OxygenOS 11.

Prendilo ora su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.