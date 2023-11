Devi sostituire il tuo vecchio smartphone? Allora non puoi non approfittare dell’ultimo giorno di offerte Black Friday per farlo. Abbiamo scovato per te una piccola perla ad un prezzo super conveniente. Acquista ora su Amazon OnePlus 9 ed è tuo con un super sconto!

Il prezzo piano per questo smartphone è di 719 euro tu adesso in occasione del Black Friday lo paghi solamente 229,90 euro. In più Amazon ti da la possibilità di dilazionare la spesa e pagare il tuo nuovo smartphone in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Prendilo ora perché la promo sta per terminare!

OnePlus 9: mai visto ad un prezzo così basso!

Vediamo adesso le caratteristiche dello smartphone che Amazon spedirà direttamente a casa tua, e se sei cliente Amazon Prime lo ricevi praticamente entro 24 ore dall’ordine!

Fotocamera principale da 48 MP, ultra grandangolare da 50 MP e monocromatica . La fotocamera da 50 MP ultra-wide offre nitidezza senza pari grazie all’avveniristico obiettivo Freeform.

Il mondo del video 8K, Hyperlapse per video Ultra-grandangolari

Display AMOLED fluido da 6,55 pollici a 120 Hz che è in grado di offrirti una maggiore precisione del colore e dettagli.

La carica di un giorno in 15 minuti grazie alla super batteria da 4500 mAh , Warp Charge 65T; una carica completa dall’1% in soli 29 minuti.

Piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888 5G. Prestazionale cresce complessivamente del 25% con Snapdragon 865. OxygenOS 11.

Prendilo su Amazon adesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.