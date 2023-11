OnePlus conferma la ricarica wireless sul nuovo OnePlus 12

La grande scalata delle aziende cinesi nel mondo degli smartphone lascia capire quanto si siano impegnate per arrivare dove sono. Se prima tra i colossi orientali a dominare era solo Samsung, ora sono tantissimi i nomi in cima alla lista delle preferenze degli utenti. OnePlus è sicuramente uno di questi è con i suoi ultimi dispositivi sembra aver dato una scossa decisiva.

L’attuale top di gamma che ben presto lascerà spazio al OnePlus 12 è stato un flagship molto conveniente per quanto riguarda il prezzo, ma a tali cifre era necessario fare qualche taglio. Ricordiamo infatti che a bordo mancano l’impermeabilità, un sensore periscopico e soprattutto la ricarica wireless, disponibile sugli smartphone ormai da qualche anno.

Proprio quest’ultimo aspetto dovrebbe essere disponibile con il nuovo smartphone che l’azienda presenterà il 5 dicembre in Cina.

OnePlus 12 porterà agli utenti la ricarica wireless

La notizia è arrivata tramite le parole del presidente di OnePlus China, Li Jie, che ha confermato l’arrivo della ricarica wireless con il nuovo top di gamma. Non sono stati rivelati dettagli in merito alla ricarica, ma le indiscrezioni precedenti parlavano addirittura di una velocità pari a 50 W.

Dando un’occhiata alle recenti indiscrezioni, proprio questo aspetto era stato uno dei più grandi segreti che l’azienda aveva deciso di tenere. La speranza ora è che tale funzionalità non sia limitata solo al mercato cinese ma estesa all’intero mercato globale.

Sono state confermate anche altre aggiunte per il OnePlus 12, come ad esempio un sensore infrarossi, una fotocamera periscopica e il Rain Water Touch. Questa funzione sarà utile per usare il touchscreen anche se bagnato. Ciò lascia dunque pensare che anche l’impermeabilità verrà estesa fino ad un grado IP67 o IP68.

Questo andrà ad unirsi alle altre caratteristiche tecniche che a capo vedranno quelle del display, un pannello che avrà risoluzione in 2K e una super luminosità.