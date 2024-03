OnePlus Nord 2 rilevazione delle OFFERTE di primavera, il prezzo è CROLLATO

Uno smartphone di livello non costa necessariamente un occhio della testa e il OnePlus Nord 2 5G ne è la chiara dimostrazione. Oggi Amazon con le offerte di primavera ha deciso di abbassare ulteriormente il prezzo di questo splendido telefono, tra i più desiderati in assoluto.

Con uno schermo che non lascia spazio alle cornici e con una tripla fotocamera sul lato posteriore, il OnePlus Nord 2 5G è un top di gamma camuffato da best-buy. Quello che sorprende oggi è soprattutto lo sconto applicato da Amazon, ovvero il 33% in meno sul prezzo ufficiale. Chi vuole acquistarlo dovrà sborsare solo 319 €, una cifra bassissima rispetto agli altri pari livello.

OnePlus Nord 2 5G, lo smartphone con tripla fotocamera su Amazon al 33% di sconto

Il OnePlus Nord 5G ha uno splendido display da 6,43″ Fluid AMOLED FHD+ a 90Hz e soprattutto un processore MediaTek Dimensity 1200 con AI, in grado di ottimizzare anche l’autonomia. La batteria, ricaricabile a 65W, contribuisce a fare della durata un vero punto di forza. La tripla fotocamera da 50 MP è protagonista di scatti eccezionali, così come di filmati in 4K.

Insieme alle specifiche tecniche, c’è anche il prezzo a fungere da punto di forza. Questo smartphone di OnePlus è uno dei più acquistati all’interno della gamma ma ora i numeri sono destinati ad aumentare. Il Nord 2 5G è drasticamente sceso di prezzo nelle ultime settimane e ancor di più durante queste offerte di primavera. Amazon concede infatti il 33% di sconto sul prezzo che durante gli ultimi tempi aveva caratterizzato lo smartphone.

Grazie all’evento in corso, che scade ufficialmente a mezzanotte di oggi, il costo finale del prodotto è di 319 €. Sono disponibili anche due anni di garanzia e la spedizione rapida in un giorno.