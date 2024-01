OnePlus Nord CE 3 Lite 5G con 108 MP al 40% di sconto su Amazon

Ce ne sono molti di smartphone interessanti ma, si sa, quando entra in gioco il marchio OnePlus c’è sempre quell’alone di fascino in più. Oggi su Amazon un dispositivo molto amato torna disponibile in sconto: si tratta del OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, prodotto perfetto per chi non vuole spendere molto avendo però tutto.

Lo schermo è molto ampio, c’è una tripla fotocamera e inoltre un’ottima autonomia. Il prezzo scende del 40% e tocca i 199 €, con due anni di garanzia e con la spedizione entro il 13 gennaio.

Il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G costa pochissimo, le specifiche tecniche

Acquistando un OnePlus Nord CE 3 Lite 5G potrete basarvi su caratteristiche tecniche davvero straordinarie, partendo proprio dal display. Il pannello ha un’ampiezza da 6,72″ e garantisce una fluidità eccezionale con i suoi 120 Hz.

Oltre a questo, parliamo di un hardware molto performante che si basa su un processore Snapdragon 695 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Riguardo alla fotocamera, ce ne sono tre con risoluzione massima da 108 MP. Il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G offre anche un’ottima autonomia con la sua batteria da 5000 mAh ricaricabile a 67 W.

Chiunque stia andando a caccia di un nuovo smartphone, potrebbe essere incappato nella scelta giusta. Il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è proprio quello che vi serve per avere tutto a vostra disposizione. Le caratteristiche tecniche volgono a suo favore, così come il prezzo di vendita che raramente è risultato così basso negli ultimi tempi.

Il prodotto di casa OnePlus mostra dunque tutto quello che occorre per non avere problemi durante la giornata. Grazie allo sconto del 40% disponibile oggi su Amazon, il prezzo finale sarà di 199 € con spedizione entro il 13 gennaio e con due anni di garanzia.

