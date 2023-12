OnePlus Nord CE 3 Lite 5G in sconto, su Amazon è al -33%

Avere uno smartphone performante significa spendere spesso una cifra enorme, ma non nel caso di oggi. Siamo infatti di fronte ad un dispositivo che difficilmente è disponibile su Amazon, ed è per questo che oggi va preso al volo. Stiamo parlando del OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, prodotto che in tanti desiderano per via delle sue facoltà.

Pur costando poco, offre una tripla fotocamera, uno schermo ampio e tutta la qualità tipica del marchio OnePlus. Il prezzo scende dal 33% e si ferma ad un totale di 221 € con spedizione prevista entro il 5 gennaio, ma dovete fare presto: sta terminando proprio in queste ore.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, lo smartphone pieno di risorse

A bordo di questo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G c’è tutto. Si parte da uno schermo da 6,72″ in FHD+ con refresh rate a 120 Hz. A seguire, ecco un processore Snapdragon 695 coadiuvato da una batteria da 5000 mAh, 8 GB di memoria RAM e 128 GB di ROM.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sono tre le fotocamere sul retro con l’obiettivo migliore che è da 108 MP.

Non c’è sicuramente bisogno di parlare d’altro: questo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è uno degli smartphone meno valutati dagli utenti ma più performanti nella sua categoria di prezzo. Effettivamente la ragione per cui le persone non lo valutano spesso è la sua poca disponibilità: ogni volta che torna disponibilità su Amazon, va a ruba.

Più persone proprio per questo non attendevano altro che il suo ritorno e, puntuale, è arrivato. Oggi il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è di nuovo disponibile sul sito e-commerce e con un ottimo sconto che equivale al 33%. Questo comporterà una diminuzione importante del prezzo di vendita, che sarà di soli 221 € ma ancora per poco. Bisognerà aspettare fino al prossimo 5 gennaio per averlo a casa vostra.

