OnePlus Open 2: nuove notizie sulla data di lancio ufficiale

La corsa al top di gamma, soprattutto durante l’ultima fase dell’anno, è sempre molto attiva. Un gran numero di utenti attende infatti che arrivino gli ultimi mesi per provare ad accaparrarsi quello che di solito è lo smartphone più potente e innovativo di tutti. Oggi il discorso è diverso, in quanto dopo aver parlato largamente di OnePlus 13, si torna a parlare del successore del primo pieghevole della celebre casa cinese. OnePlus Open è stato certamente una rivelazione e ora tutti attendono il proseguo di questa dinastia.

Si vocifera che l’attesissimo smartphone, successore di uno dei migliori telefoni pieghevoli del 2023, verrà rilasciato nel primo trimestre del 2025. Questa notizia arriva da un informatore molto affidabile che ha anche fatto luce su alcuni interessanti sviluppi riguardanti il ​​comparto fotografico del telefono. Si prevede che OnePlus Open 2 sarà la versione globale di OPPO Find N5, seguendo quando visto con la generazione precedente, in cui OPPO Find N3 è stato praticamente preso e ribrandizzato come OnePlus Open per il mercato globale.

OnePlus Open 2 è in arrivo ma non prima del primo trimestre del 2025

Secondo alcune indiscrezioni, OPPO, società madre di OnePlus, aveva preso in considerazione per Find N5 e dunque anche per OnePlus Open 2 l’utilizzo di un comparto con ben quattro fotocamere, quello in arrivo con il nuovo Find X8 Ultra. Tuttavia, alla fine si sarebbe deciso per tenere la configurazione a tripla fotocamera presente sul modello originale della gamma Open. Questa decisione potrebbe deludere coloro che speravano in un hardware per fotocamere in grado di contendere lo scettro ai migliori camera-phone sul mercato.

Oltre alla configurazione della fotocamera, sono emerse diverse altre voci sulle specifiche di OnePlus Open 2. Queste suggeriscono che il telefono sarà alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 4, misurerà meno di 10 mm di spessore e avrà una fotocamera principale da 50 MP. Ormai non resta altro che aspettare i prossimi rumor.