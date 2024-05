OnePlus Open 2, l'arrivo potrebbe essere rinviato al 2025

In questi ultimi tempi sono circolate voci sulla seconda generazione del prossimo pieghevole top di gamma di OnePlus. Il nuovo smartphone di cui si parla da un po’ potrebbe però disattendere le aspettative in quanto l’azienda potrebbe saltare di un anno. I rumor suggeriscono infatti che quest’anno OnePlus potrebbe non presentare la seconda versione del suo Open.

Stando a quanto riportato, potrebbe essere molto più probabile l’arrivo del dispositivo pieghevole durante il prossimo anno. Secondo quanto riferito potrebbe arrivare con il prossimo chipset Snapdragon 8 Gen 4 a guidare l’hardware. Sono state però fondamentali le ultime ore per raccogliere qualche indizio in più sul prossimo OnePlus Open 2: ascoltando le indiscrezioni, potrebbe esserci una novità soprattutto in merito alla cerniera e al design ma non solo

OnePlus Open 2 potrebbe arrivare nel 2025: i miglioramenti saranno molti

Il prossimo OnePlus Open 2 dovrebbe essere una versione praticamente analoga dell’Oppo Find N5, proprio come era stato per il OnePlus Open, anch’esso praticamente identico all’Oppo Find N3. Stando agli ultimi rumor trapelati sul web, il pieghevole di Oppo uscirà nel primo trimestre del 2025 e sarà equipaggiato dal nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 4. Tutto ciò risulta essere in linea con le voci trapelate ultimamente in merito al OnePlus Open 2.

La fonte, molto attendibile in genere, afferma inoltre che il telefono avrà una cerniera nettamente migliorata e più leggera. A bordo del top di gamma di OnePlus ci sarà anche uno schermo ad alta risoluzione con quello interno pieghevole che invece sarà “ultra piatto” e con un design sottile. Ci sono anche alcune novità interessanti per quanto riguarda la configurazione della fotocamera: pare infatti che Oppo e OnePlus potrebbero optare ancora per una fotocamera periscopica.

Tutto sembra quindi essere molto entusiasmante, anche se sarà difficile difficile far sopportare agli utenti il salto di un anno. Erano multe le persone che attendevano l’Open 2 per questo 2024.