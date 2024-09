OnePlus Open 2 sarà il pieghevole più sottile tra tutti

Per chi non se ne fosse accorto, c’è una battaglia in atto, una vera sfida: i produttori di smartphone lottano tra loro a chi costruisce il pieghevole più sottile e allo stesso tempo entusiasmante per via del suo design e delle sue funzioni. Al momento lo scettro del meno spesso in assoluto sembra non voler sfuggire alle mani dell’Honor Magic V3 che è attualmente il telefono pieghevole più sottile sul mercato. A quanto pare però OnePlus non intende stare a guardare.

L’azienda cinese ha lanciato il suo primo pieghevole l’anno scorso, quel OnePlus Open che ha fatto sgranare gli occhi a tutti e del quale in molti sono rimasti più che colpiti.

Di certo il sistema di fotocamere di questo smartphone è ad oggi il fiore all’occhiello che lo contraddistingue ma anche la progettazione è stata definita superlativa. Sottigliezza, piega poco visibile e ottimi materiali: queste sono le caratteristiche base del prodotto. Ora però tutto sembra essere pronto per arrivare al livello successivo, o almeno tutto ciò accadrà quando verrà presentato il prossimo pieghevole del brand, il OnePlus Open 2.

OnePlus Open 2 sarà il più sottile di tutti secondo le indiscrezioni

Durante le ultime ore un post Weibo, che ora è stato cancellato, aveva affermato che il prossimo OnePlus Open 2 sarebbe potuto essere un rivale proprio dell’HONOR Magic V3 anche in merito al prezzo. Oltre a questo però, il nuovo dispositivo della casa cinese potrebbe addirittura batterlo in merito allo spessore, il quale sarebbe da record.

La fonte però non ha specificato quanto sarà sottile il nuovo pieghevole di OnePlus, affermando che sarà “9,x” millimetri. Il pieghevole di HONOR misura 9.2 mm, per cui, alla luce dell’indiscrezione pubblicata, il OnePlus Open 2 dovrebbe essere 9.1 mm o addirittura 9 mm netti.

Il rumor in questione inoltre afferma che il OnePlus Open 2 avrà uno schermo pieghevole 2K, un potente processore Snapdragon 8 Gen 4 e una configurazione a tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 MP con una fotocamera periscopica.