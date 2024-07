OnePlus Open 2: il prossimo pieghevole avrà una super batteria

Molti utenti si aspettano l’arrivo del nuovo OnePlus Open 2 entro la fine dell’anno. Questo perché le indiscrezioni precedenti suggeriscono che lo smartphone pieghevole verrà lanciato nel 2025. Tuttavia, secondo alcune voci pregresse, ci sarebbero dettagli ancora più evidenti in merito al lancio che avverrà il prossimo anno.

Il famoso ed affidabile informatore Digital Chat Station ha pubblicato sul social cinese Weibo alcune nuove informazioni. Secondo quanto riportato, OPPO e Vivo starebbero lavorando su alcuni telefoni pieghevoli che potrebbero essere lanciati già nel primo trimestre del 2025 e offrire un processore Snapdragon 8 Gen 4. Rumor del genere sono già arrivati e riguardavano il prossimo OPPO Find N5, ma questa volta c’è una novità molto interessante: i dispositivi in questione arriveranno con una batteria da 6.000 mAh.

OnePlus Open 2: lo smartphone con la batteria da 6000 mAh che vestirà i panni di “Game-Changer”

L’OPPO Find N3 dell’anno scorso è stato rilasciato nei mercati globali con il nome di OnePlus Open. Proprio questo porta a pensare che il nuovo pieghevole OPPO di cui si parla (apparentemente il Find N5) potrebbe in realtà essere il OnePlus Open 2, una volta che sarà fuori dalla Cina. In effetti, le prime indiscrezioni portano un indizio importante in merito: il lancio del fodlable di OnePlus nel 2025.

Un OnePlus Open 2 con una batteria da 6.000 mAh rappresenterebbe un enorme passo in avanti rispetto alla batteria da 4.805 mAh del modello originale. Il vero colpo di scena è che la batteria di questo prodotto sarebbe addirittura più grande di quella da 5.400 mAh dell’ultimo OnePlus 12. Di certo una situazione del genere non passerebbe in secondo piano, siccome è risaputa la difficoltà nel fornire gli smartphone pieghevoli di una batteria grande, la quale in questo caso andrebbe a superare quella di uno smartphone tradizionale su cui invece è molto più semplice implementarla.

Sui telefoni pieghevoli infatti è necessario introdurre una batteria sdoppiata, visto il design del prodotto. Per risparmiare spazio da dedicare agli altri componenti, fino ad oggi è stato difficile inserire delle batterie che superassero i 4000 mAh. Questo aggiornamento potrebbe rivelarsi particolarmente utile per chi ama usare un foldable per molto tempo durante la giornata.