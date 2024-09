OnePlus si è ispirata a iOS per la prossima versione di OxygenOS?

Gli utenti Android hanno a disposizione numerose soluzioni per rendere il proprio smartphone quanto più simile ad un iPhone. Per quel che riguarda il look del sistema operativo, s’intende, quindi icone, sfondi e così via. Del resto, piaccia o meno, la piattaforma di Apple è sempre stata una fonte d’ispirazione, anche per aziende di un certo rilievo. È il caso ad esempio di OnePlus, che secondo i più recenti rumor avrebbe deciso di realizzare un aggiornamento di OxygenOS stilisticamente ispirato proprio al sistema operativo degli iPhone.

OnePlus prende spunto da iOS per il prossimo aggiornamento di OxygenOS

Come probabilmente molti ricorderanno, OnePlus all’inizio puntava fortemente su una piattaforma molto pulita, quasi un Android “stock”. Le cose però nel tempo sono cambiate, e ora si vocifera che OxygenOS 15 (basato su Android 15) possa portare con sé ulteriori spunti da iOS.

Secondo SmartPrix, infatti, le impostazioni rapide (chiamate Control Center, proprio come su iPhone e iPad) sembreranno una sorta di combinazione di iOS e HyperOS di Xiaomi, con un lettore multimediale 2×2, cursori 1×2 per luminosità e diversi interruttori per altre impostazioni. L’indiscrezione purtroppo non ha immagini al seguito, ma è facile farsi un’idea.

Tra le altre caratteristiche prese in prestito da iOS, ancora secondo le voci di corridoio, dovrebbero esserci lo slider del volume che si muove dinamicamente, le possibilità di personalizzazione della schermata di blocco e anche una sorta di Dynamic Island, che andrà a posizionarsi sul ritaglio della fotocamera anteriore.

Per ovvi motivi, prima di lanciare l’accusa di una copia spudorata e, quindi, di una preoccupante mancanza di personalità, è opportuno attendere il lancio del nuovo aggiornamento. E non bisognerà aspettare chissà quanto, perché la prima beta di OxygenOS 15 sarà probabilmente diffusa tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre.

L’update, come anticipato, è basato su Android 15, rilasciato su AOSP ad inizio settembre e disponibile sui Google Pixel compatibili tra poche settimane.