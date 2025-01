OpenAI annuncia nuove funzioni per la personalizzazione di ChatGPT

Attraverso il suo profilo ufficiale di X, OpenAI ha annunciato l’introduzione di nuove funzioni per ChatGPT indirizzate verso una maggiore personalizzazione del chatbot.

Nello specifico, si parla della possibilità di impostare il tono delle risposte, con accesso già disponibile per per la versione browser Web e per il client in ambiente Windows.

Come confermato dalla compagnia, l’aggiornamento permette di scegliere tra due nuove voci nella finestra di dialogo Personalizza ChatGPT, accessibile attraverso un clic sull’icona del profilo e scegliendo la relativa voce.

Tra le impostazioni è possibile scegliere come il chatbot dovrebbe chiamare l’utente e la definizione della sua occupazione. Poco più sotto dovrebbe apparire un’area con la dicitura “What traits should ChatGPT have?” (traducibile in Quali caratteristiche dovrebbe avere ChatGPT?). L’utente può scegliere tra diverse nuove opzioni, come Chatty (ovver Chiacchierone), Witty (Spiritoso) e Opinionated (Opinionista).

We’ve updated custom instructions to make it easier to customize how ChatGPT responds to you. With the new UI, you can tell ChatGPT the traits you want it to have, how you want it to talk to you, and any rules you want it to follow. pic.twitter.com/BaXaqAw5cE — OpenAI (@OpenAI) January 17, 2025

Una personalizzazione di ChatGPT ancora più approfondita per output in linea con le esigenze degli utenti

Sotto la suddetta impostazione è dunque un’altra voce, che va a chiedere “What else would you like ChatGPT to know about you?” (Cos’altro vorresti che ChatGPT sapesse di te?), dove è possibile inserire dati potenzialmente utili al chatbot per fornire risposte più esaustive, un po’ come succede già con Perplexity.

Dopo aver inserito alcune informazioni in queste caselle, scoprirai che le tue interazioni con ChatGPT vengono elevate a un livello molto più personale, il che può aiutare gli utenti a risparmiare tempo, con output testuali “su misura” per posizione lavorativa o comunque contesto di utilizzo. Questa funzione potrebbe solo essere l’inizio di un 2025 scoppiettante per OpenAI, che ha annunciato una serie di novità considerevoli per il suo chatbot.

Nel frattempo, per gli utenti macOS sarà necessario attendere ancora un po’. Come affermato da OpenAI, l’implementazione sul client desktop per il sistema operativo di Apple avverrà nel corso delle prossime settimane.