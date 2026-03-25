OpenAI chiude Sora: addio allo strumento per generare video con AI

Se finora abbiamo visto un fiorire costante di strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale, alcuni pilastri del settore sembrano già pronti a chiudere i battenti.

Nelle scorse ore OpenAI ha annunciato la chiusura dell’app standalone di Sora, il suo celebre generatore di video. Una mossa che, dietro le apparenze, nasconde un cambio di rotta strategico dettato da motivazioni profonde, tra esigenze di sostenibilità, tutela della reputazione e nuove priorità di mercato. L’impatto è notevole: milioni di utenti si ritrovano senza l’app a disposizione, partnership strategiche vengono rimesse in discussione e il pubblico si interroga sul futuro della creatività digitale.

La decisione di archiviare l’applicazione di Sora non nasce da un singolo fattore, ma da una convergenza di elementi che hanno reso necessaria una riflessione sul modello di business e sulla governance tecnologica. Il primo nodo cruciale riguarda le risorse computazionali: la generazione continua di video richiede un’enorme quantità di potenza di calcolo e GPU, un investimento che OpenAI preferisce ora destinare a servizi di fascia enterprise e all’integrazione delle sue tecnologie all’interno di ChatGPT. Questo riposizionamento non solo mira a una maggiore efficienza, ma permette anche di esercitare un controllo più stringente su ciò che viene prodotto, in un’ottica di responsabilità e centralizzazione.

Addio a Sora: perché questa scelta di OpenAI?

Un secondo aspetto, forse ancora più delicato, è quello legato ai rischi reputazionali. L’esplosione dei deepfake e la possibilità di generare contenuti non consensuali hanno sollevato interrogativi etici e preoccupazioni tra esperti e osservatori. Nonostante l’introduzione di limiti e filtri, la percezione diffusa è che le misure adottate non siano sufficienti a prevenire abusi, alimentando così un clima di diffidenza verso le applicazioni di video generazione automatica. La scelta di accorpare queste funzioni all’interno di ChatGPT mira anche a rispondere a queste criticità, centralizzando i controlli e garantendo una supervisione più efficace.

A complicare ulteriormente il quadro c’è la pressione crescente esercitata dalla concorrenza. Player come Anthropic e Google stanno accelerando gli investimenti nel settore dell’AI, alzando l’asticella dell’innovazione e costringendo OpenAI a ridefinire le proprie priorità. Il lancio di Sora nel dicembre 2024, seguito dal potenziamento con Sora 2 nell’estate 2025, aveva suscitato un entusiasmo virale tra creator, pubblicitari e registi, aprendo scenari inediti per la produzione audiovisiva. Tuttavia, la sostenibilità economica del servizio si è presto rivelata problematica, rendendo necessario un cambio di passo per evitare di disperdere energie e risorse.

L’eredità di Sora e l’accordo con Disney

Le capacità tecnologiche di Sora non verranno però abbandonate: verranno progressivamente migrate all’interno di ChatGPT, secondo tempistiche e modalità che restano ancora da definire. Questo permetterà di preservare l’innovazione e, al contempo, di offrire agli utenti un’esperienza più integrata e sicura. La domanda che ora si pongono analisti e operatori riguarda la distribuzione dei costi e la definizione di nuovi modelli di monetizzazione, capaci di rendere sostenibile l’offerta senza compromettere la qualità o la sicurezza dei contenuti.

Sul fronte delle partnership, il destino dell’accordo con Disney resta incerto. L’intesa, siglata nel dicembre 2025 con un investimento miliardario che prometteva l’accesso ai 200 e più personaggi della casa di Topolino, è ora sospesa in attesa di chiarimenti sulle modalità concrete di implementazione. Da parte sua, Disney ha espresso pubblicamente il proprio sostegno alla scelta di OpenAI, sottolineando la centralità della tutela della proprietà intellettuale. Tuttavia, restano molti interrogativi su come si tradurrà questa collaborazione nella pratica, soprattutto in un contesto segnato da una crescente attenzione ai temi della sicurezza e della responsabilità.