OpenAI rilascia GPT-5.5 per ChatGPT: tutte le novità

GPT-5.5 introduce miglioramenti in precisione, ragionamento e multimodalità. Riduce errori e amplia integrazione con strumenti.
Riccardo Palermo
Pubblicato il 24 apr 2026
OpenAI rilascia GPT-5.5 per ChatGPT: tutte le novità

Nelle scorse ore OpenAI ha annunciato GPT-5.5, un aggiornamento che punta a migliorare affidabilità, ragionamento e capacità multimodali mantenendo la stessa velocità di elaborazione di GPT-5.4.

Il rilascio si inserisce in una fase di competizione serrata nel settore dell’AI generativa, con integrazioni ormai diffuse in ambienti produttivi, sviluppo software e servizi cloud. Più che una svolta, GPT-5.5 rappresenta un affinamento mirato su componenti specifiche del modello, con ricadute concrete su chi lo usa quotidianamente.

Due varianti, benchmark in cima e integrazione con Codex

GPT-5.5 è disponibile all’interno di ChatGPT in due versioni: GPT-5.5 Thinking e GPT-5.5 Pro. La prima ha ottenuto risultati superiori a Claude Opus 4.7 e Gemini 3.1 Pro nei benchmark che misurano le performance agentiche e di conoscenza; la seconda spinge ulteriormente le prestazioni sui task più complessi. gigazine

Secondo i test indipendenti condotti da Artificial Analysis, GPT-5.5 si posiziona al primo posto per intelligenza generale, coding e performance agentiche, superando anche Claude Opus 5.7 e Gemini 3.1 Pro Preview.

GPT-5.5 è utilizzabile con Codex e consente di eseguire task come scrittura di codice, creazione di documenti e operazioni automatizzate sul PC con alta precisione. Le capacità browser di Codex sono state ampliate: il sistema può ora interagire con web app, testare flussi, scorrere pagine, acquisire screenshot e iterare autonomamente fino al completamento del task.

Un esempio concreto già circolato online mostra la creazione di un videogioco funzionante in pochi minuti combinando GPT-5.5 con ChatGPT Images 2.0.

Limiti che restano e costi da considerare

Nonostante i progressi dichiarati, GPT-5.5 mantiene alcune limitazioni strutturali. La comprensione del contesto reale e l’interpretazione di informazioni ambigue possono ancora generare errori, e l’affidabilità dipende in misura significativa dalla qualità dei dati di input e dalla formulazione delle richieste.

Il costo computazionale resta un fattore rilevante per chi valuta l’integrazione su larga scala, nonostante i benchmark mostrino un rapporto prestazioni/costo migliorato rispetto ai competitor diretti. GPT-5.5 è disponibile per gli abbonati ai piani Plus, Pro, Business ed Enterprise. GPT-5.5 Pro è accessibile a partire dal piano Pro. Il rilascio via API è previsto a breve.

La direzione che OpenAI conferma con questo rilascio è quella di modelli sempre più integrati nei processi quotidiani, capaci di operare in autonomia su task complessi senza richiedere intervento umano continuo. La competizione con Anthropic e Google si misura ormai benchmark per benchmark, con aggiornamenti che si succedono a ritmo serrato su tutti i fronti.

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