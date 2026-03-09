OpenAI rinvia a tempo indeterminato l'Adult Mode di ChatGPT

Il rinvio dell’attesa funzione Adult Mode su ChatGPT ha acceso un acceso dibattito tra utenti, esperti e istituzioni.

Ma quali sono davvero le ragioni che spingono OpenAI a temporeggiare sul lancio di una modalità destinata esclusivamente agli utenti adulti e verificati? Le motivazioni, come spesso accade quando si parla di Intelligenza Artificiale e responsabilità digitale, sono tutt’altro che semplici e lineari. Dietro la scelta di non introdurre ancora l’Adult Mode si celano criticità di ordine tecnico, normativo ed etico, che mettono in discussione la solidità delle soluzioni di verifica dell’età e la capacità dell’azienda di tutelare la privacy degli utenti senza sacrificare l’esperienza d’uso.

Il vero nodo che OpenAI non ha ancora sciolto riguarda il sistema di age verification, una procedura fondamentale per impedire ai minori di accedere a contenuti sensibili, ma che si sta rivelando più complessa del previsto. L’azienda sta sperimentando diversi approcci: da un lato algoritmi di stima comportamentale dell’età, dall’altro controlli documentali affidati a provider esterni. Entrambe le strade, però, presentano rischi significativi. I sistemi predittivi potrebbero, infatti, escludere ingiustamente utenti adulti o, peggio ancora, consentire l’accesso a minori, vanificando la funzione stessa dell’Adult Mode.

A ciò si aggiunge la questione della sicurezza e della privacy: raccogliere e gestire dati personali sensibili per la verifica espone gli utenti a potenziali violazioni e abusi, alimentando timori su come queste informazioni possano essere utilizzate, conservate o, nel peggiore dei casi, trafugate. In un’epoca in cui la tutela dei dati è al centro del dibattito pubblico, OpenAI preferisce procedere con estrema cautela, evitando di mettere a rischio la fiducia costruita con milioni di utenti in tutto il mondo.

Un’implementazione tutt’altro che semplice

La futura introduzione dell’Adult Mode non sarà automatica, ma si baserà su un sistema di opt in: solo chi sceglierà volontariamente di accedere a contenuti espliciti dovrà sottoporsi alla verifica dell’età. Questa scelta riflette la volontà di OpenAI di riconoscere la piena autonomia degli adulti, ma anche la necessità di non abbassare la guardia rispetto alla protezione dei minori. Il bilanciamento tra libertà individuale e responsabilità sociale è, in questo contesto, particolarmente delicato: ogni passo falso potrebbe avere ripercussioni sia sul piano legale sia su quello reputazionale.

Il rinvio di tale funzione ha diviso profondamente la community e gli stakeholder. Da un lato, le autorità di tutela dei minori e gli esperti di regolamentazione hanno accolto con favore la prudenza di OpenAI, considerata la crescente pervasività dell’AI nella vita quotidiana e il rischio che i più giovani possano essere esposti a contenuti non adatti, come materiale erotico. Dall’altro, i sostenitori delle libertà civili e i rappresentanti dell’industria dei contenuti per adulti spingono per una soluzione rapida e robusta, ritenendo che una verifica efficace possa garantire sia la protezione dei minori sia il diritto degli adulti ad accedere a ciò che desiderano.

Particolarmente critici sono i difensori della privacy, che vedono nell’esternalizzazione dei sistemi di verifica un pericolo concreto: affidare a terzi l’autenticazione tramite documenti sensibili senza garanzie trasparenti sulle modalità di gestione e protezione dei dati rappresenta, secondo loro, un rischio inaccettabile.

Prospettive future e interrogativi aperti

Al momento, non esistono tempistiche ufficiali per il lancio della funzione Adult Mode. OpenAI ha ribadito la propria intenzione di introdurre questa opzione, ma solo dopo aver consolidato gli aspetti fondamentali della piattaforma e aver individuato soluzioni davvero affidabili per la age verification e la tutela della sicurezza degli utenti.

Il successo di questa funzionalità dipenderà dalla capacità dell’azienda di trovare il giusto equilibrio tra efficacia dei controlli, protezione dei dati personali e dialogo costante con istituzioni, società civile e stakeholder del settore. La partita che si gioca attorno all’Adult Mode non riguarda solo la possibilità di accedere a contenuti erotici tramite ChatGPT, ma rappresenta un banco di prova cruciale per tutto il settore dell’AI: dimostrare che innovazione e responsabilità possono e devono convivere, anche quando si tratta di temi controversi e sensibili come la gestione dei contenuti maturi nell’era digitale.