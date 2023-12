Opera GX introduce un “tasto antipanico” per cambiare finestra

Opera GX (la versione speciale del browser Opera dedicata appositamente per i gamer) ora include un pulsante che può essere premuto per evitare che qualcuno possa sbirciare mentre si naviga su internet. Panic Button (tasto antipanico) è progettato per disattivare rapidamente l’audio della riproduzione da tutte le schede e passare a una nuova finestra con contenuti neutri. Attivare questa nuova modalità è molto semplice. Basterà soltanto premere il pulsante F12 della tastiera. Opera consente di scegliere un sito web da designare come scheda sicura, con opzioni preinstallate per YouTube, Twitch e Wikipedia. Per ripristinare la precedente scheda sarà necessario premere nuovamente F12.

Opera GX: il browser veloce, che protegge la privacy dei gamer

Opera GX offre sempre una navigazione veloce e discreta. Si tratta dell’unico browser progettato per il gaming, che propone anche svariate opzioni di personalizzazione, inclusi temi, effetti sonori, musica di sottofondo, nonché limitatori di CPU, RAM e larghezza di banda di rete, in modo da lasciare più risorse del computer per i giochi. Opera ha iniziato a distribuire il suo browser GX nel 2019. Questo dispone anche di un’utile barra laterale che consente di accedere rapidamente a Twitch, Instagram, WhatsApp e altri servizi web. Il tasto antipanico non è l’unica funzionalità dedicata a proteggere la privacy degli utenti. Lo scorso luglio, Opera ha infatti rilasciato una funzionalità simile, chiamata “Fake My History”, che sostituisce la cronologia di navigazione con una versione fittizia, dopo 14 giorni di mancato utilizzo del browser.

Il Panic Button fa parte delle funzionalità dell’ultimo aggiornamento di livello cinque di Opera GX. Tra le novità annunciate vi sono anche le schede ospite e miglioramenti agli accessi a Twitch. Al momento la modalità antipanico di Opera GX non è attiva di default. Per poterla utilizzare, è necessario attivare l’opzione “Early bird” nelle impostazioni del browser Opera GX.