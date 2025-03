Opera: uno strumento AI per gestire troppe schede aperte sul browser

Opera One ha introdotto una nuova e interessante funzione basata sull’Intelligenza Artificiale, chiamata AI Tab Commands.

Questa dovrebbe risultare utile per quegli utenti che tendono ad aprire un numero eccessivo di schede sul proprio browser. Di fatto, questo nuovo strumento agisce sfruttando le capacità dell’AI Aria per organizzare, raggruppare o chiudere le schede.

AI Tab Commands agisce riconoscendo le tematiche trattate e, attraverso comandi naturali dell’utente, gestire le schede senza intervento manuale. Per esempio, risulta possibile chiudere tutte le schede che trattano un determinato argomento.

Troppe schede aperte? Basta un semplice comando e con l’AI torna l’ordine

La funzione è accessibile tramite la riga di comando direttamente dal browser (Ctrl + / su Windows, Cmd + / su Mac) oppure attraverso un menu contestuale, che appare cliccando con il tasto destro su una scheda (se sono aperte almeno cinque schede).

A presentare la nuova funzione è stato il product director di Opera, ovvero Joanna Czajka, secondo cui questa implementazione rappresenta un passo avanti nell’evoluzione del browser. Opera, tra l’altro, garantisce che le informazioni relative alle schede trattate non vengono in alcun modo inviate ai suoi server, con la privacy dell’utente che dovrebbe dunque essere mantenuta.

Aria, finora è un’AI impiegata principalmente come chatbot per rispondere a domande ma, con l’introduzione di AI Tab Commands e altre funzioni avanzate, può ormai considerarsi come un agente AI maturo. Tra le funzionalità più avanzate proposte da Opera, figura anche la Writing Mode, ovvero uno strumento per scrivere messaggi di posta elettronica con il supporto dell’AI.

Sebbene un browser di nicchia, ancora molto distante dai numeri fatti registrare da Chrome, Opera si dimostra una piattaforma dalla grande propensione all’innovazione, sempre pronta a sfruttare l’AI per rendere la navigazione online più fluida possibile.