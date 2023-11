Oppo A16, lo smartphone a meno di 100 EURO nella Black Friday Week

Tutti gli smartphone in sconto su Amazon sono convenienti, ma oggi siamo di fronte ad un prodotto perfetto. Chi non vuole spendere troppo può acquistare questo Oppo A16.

Lo smartphone è garantito con il 23% di sconto e con un prezzo totale di 99,90 € con spedizione veloce.

Amazon offre con il 23% di sconto l’Oppo A16

Probabilmente è proprio questo lo smartphone che stavate cercando, ovvero un dispositivo che costasse poco ma con ottime specifiche tecniche. Un identikit del genere corrisponde perfettamente all’Oppo A16, prodotto equilibrato e conveniente.

Si parte innanzitutto da un’estetica molto gradevole, siccome lo smartphone è molto sottile con i suoi 8,4 mm e anche molto leggero con soli 190 g di peso. L’Oppo A16 vanta inoltre un display da 6,52″ di ampiezza, dotato di una risoluzione in HD+ per immagini molto chiare e nitide.

A seguire ecco una memoria interna da 32 GB e 3 GB di memoria RAM, utili per aiutare il processore nella gestione del sistema. Sul retro ecco un vero capolavoro, ovvero la fotocamera tripla da 13 + 2 + 2 MP.

Nota di merito anche per l’autonomia, consentita da una batteria batteria da ben 5000 mAh che non fa fatica a portare lo smartphone a fine giornata. Inoltre la ricarica avverrà in tempi straordinari grazie alla tecnologia SuperVOOC. Per quanto riguarda la colorazione, il prodotto arriva nella tonalità Crystal Black.

Se avete quindi intenzione di spendere poco ma di acquistare uno smartphone performante, siete di fronte alla migliore delle occasioni. Oggi su Amazon infatti è ancora disponibile questo Oppo A16, telefono che ha tutte le caratteristiche incluse al suo interno.

Inoltre il prezzo del 23% più basso rispetto al solito corrisponde a 99,90 €, per cui un vero e proprio affare. Ci sono due anni di garanzia più altri 6 mesi extra e la spedizione veloce.

