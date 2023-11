Oppo A16s, lo smartphone con tripla camera AI al 19% nel Cyber Monday

Gli utenti più attenti avranno notato che l’Oppo A16s è sceso di prezzo ed è in sconto su Amazon con un’ottimo ribasso. Lo smartphone, con tripla fotocamera e ampio display, non è mai stato così conveniente.

In occasione del Cyber Monday, ecco dunque un costo finale pari a 119,99 €, complice anche un ribasso del 19%.

Oppo A16s è un gran telefono, ecco cosa è in grado di fare

Quello che di certo contraddistingue questo prodotto è il design molto simile ad un top di gamma, sia per dimensioni che per forma. Il nuovo Oppo A16s è infatti un connubio perfetto di materiali ed ingegneria in grado di soddisfare anche il pubblico più esigente. Sul retro troviamo la scocca lucida con il modulo tri-camera, mentre sul frontale ecco un display che occupa l’intera superficie.

Più precisamente parliamo di un pannello che vanta un’ampiezza da ben 6,52″ con risoluzione in full HD e refresh rate a 60Hz. Le immagini saranno riprodotte con colori fedeli alla realtà e ogni contenuto sarà fluido.

Per quanto concerne la fotocamera, ecco tre sensori rispettivamente da 13, 2 e 2 MP, utili per scattare foto di gran rilievo con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Oltre a questo, l’Oppo A16s vanta una batteria da 5000 mAh, in grado di portare l’autonomia fino a fine giornata senza alcun problema. Il sistema operativo è Android 13 con l’interfaccia utente ColorOS 11.1.

In conclusione, questo Oppo A16s potrebbe tranquillamente essere uno smartphone per tutti, anche per i più esigenti. Ha un grande schermo ben definito, un’ottima fotocamera e soprattutto una batteria incredibile, spesso in dotazione ai top di gamma.

Amazon oggi lo concede al pubblico con un prezzo di vendita che scende del 19% rispetto al solito, per fermarsi a soli 119,99 €. La garanzia sarà di due anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.