Oppo A16s, poco più di 100 € per il telefono con 3 fotocamere e 5000 mAh

Innumerevoli utenti hanno notato che nell’ultimo periodo su Amazon sono arrivate delle offerte molto interessanti, magari utili per fare un regalo di Natale. Se avete una persona che desidera uno smartphone e volete accontentarla offrendogli un prodotto di tutto rispetto, siete nel posto giusto. Oggi in sconto ecco l’Oppo A16s, un prodotto molto equilibrato, dalle dimensioni di un top di gamma e con specifiche che potrebbero stupire.

Non serve effettivamente spendere una cifra blu per uno smartphone, dal momento che questo dispositivo offre ogni soluzione. È dotato di un’ottima tripla fotocamera, di un display super definito e anche di una batteria che gli consente di durare tantissimo. L’Oppo A16s è uno dei prodotti più acquistati nella sua categoria sia per queste specifiche che per il prezzo di vendita.

Oggi Amazon ci mette del suo e diminuisce il prezzo di un ulteriore 8% portandolo a 109,99 € con due anni di garanzia inclusi. La spedizione a casa vostra avverrà entro martedì 12 dicembre, con la possibilità di restituire il prodotto fino al 31 gennaio 2024.

Oppo A16s, le specifiche di uno degli smartphone migliori nella sua categoria

Lo smartphone presenta un display da 6,52″ in FHD con 90 Hz di refresh rate. Oltre a questo, c’è una tripla fotocamera da 13 + 2 + 2 MP per ottimi scatti e video. Il vero punto di forza sta sicuramente nella batteria, un’unità da 5000 mAh in grado di portare lo smartphone oltre la giornata di utilizzo. A bordo ci sono anche 64 GB di memoria interna e 4 GB di memoria RAM.

Dare un’occhiata alle caratteristiche tecniche potrebbe certamente aiutare gli utenti nella scelta. L’Oppo A16 potrebbe rivelarsi un ottimo affare, soprattutto in questo periodo. Con il suo prezzo ma soprattutto con determinate specifiche tecniche, consentirà di non rimpiangere il mancato acquisto di uno smartphone nettamente più costoso.

Amazon oggi consente a tutti di portare il prodotto a casa con soli 109,99 € alla luce dello sconto dell’8%. Oltre a questo, ci sono due anni di garanzia e la possibilità di ricevere il telefono prima di Natale, più precisamente martedì 12 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.