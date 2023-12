Oppo A17, lo smartphone per Natale costa pochissimo su Amazon (-14%)

Unitamente a tutti gli altri prodotti che Amazon sta lanciando nell’ultimo periodo, sembra che uno spazio maggiore sia riservato agli smartphone. Più prodotti sono finiti sotto i riflettori non solo per le loro grandi qualità in termini tecnici ed estetici ma anche grazie al prezzo di vendita. Uno di questo è sicuramente l’Oppo A17, un dispositivo equilibrato, che costa poco ma che allo stesso tempo è pieno di specifiche di buon livello.

Secondo molti utenti che lo hanno acquistato durante il 2023, la soddisfazione è stata tanta. Non manca un’ottima fotocamera, c’è un display di gran livello estremamente definito e inoltre la batteria è da top di gamma. L’Oppo A17 oggi su Amazon costa meno del solito: il 14% di sconto comporta un prezzo finale di soli 199,99 €, tutto in esclusiva sul sito e-commerce.

La consegna è garantita in pochissimi giorni e inoltre ci sono i soliti due anni di garanzia italiana compresi nel costo.

Il miglior prodotto del momento, ecco l’Oppo A17 in promo

Con display da 6,56″ di ampiezza in FHD+ e con una batteria da 5000 mAh, questo Oppo A17 si dimostra probabilmente il migliore nella sua categoria.

La versione da 4 GB di RAM e 64 GB di ROM espandibili, comprende anche una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP. In regalo con lo smartphone, arriva anche un supporto magnetico per l’automobile.

Grazie a queste caratteristiche tecniche, gli utenti hanno avuto l’occasione di acquistare semplicemente questo Oppo A17. Lo smartphone, che grazie al 14% di sconto, oggi costa solo 119,99 € e potrà essere a casa vostra già da martedì. Ricordiamo che ci sono due anni di garanzia.

