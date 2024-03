Su Amazon c’è aria di festa. È forse per l’imminente Pasqua? Sullo store digitale del colosso di Seattle oggi è possibile acquistare l’OPPO A18 a soli 119,99 euro, spedizione compresa. Un ottimo prezzo per uno smartphone Android con un ampio display a 90Hz, una batteria da 5000 mAh e una doppia fotocamera posteriore con AI.

L’OPPO A18 è uno smartphone perfetto per le attività quotidiane di base e oggi costa pochissimo (-25%)

L’OPPO A18 ha un design sottile e leggero, è quindi comodo da portare con sé e da maneggiare. Il retro (Glowing Black in questo caso) è caratterizzato da una finitura opaca che resistente alle impronte digitali e dona quel tocco estetico in più che non guasta.

Il display è un LCD da 6,56 pollici offre una risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, garantendo una buona fluidità di visione e un’esperienza piacevole durante l’utilizzo di app e giochi.

L’A18 di OPPO è alimentato da un processore MediaTek Helio G85 octa-core, abbinato a 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB). La configurazione hardware è sufficiente per un utilizzo quotidiano fluido, con la possibilità di gestire senza problemi app di messaggistica, social media, navigazione web e giochi non troppo impegnativi.

Per quanto riguarda invece il comparto fotografico, lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 8MP e un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera principale offre una buona qualità delle immagini in condizioni di luce ottimale, mentre la fotocamera di profondità consente di ottenere un effetto bokeh naturale nei ritratti.

Il device di OPPO arriva con Android 13 a bordo e supporta la connettività 4G LTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3 e GPS. È inoltre dotato di un jack audio da 3,5 mm per l’utilizzo di cuffie e auricolari.