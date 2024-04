OPPO A78 5G a prezzo STRACCIATO su eBay, c'è un codice SCONTO

Se ti aspettavi uno sconto sull’Oppo A78 5G, è il giorno adatto per prenderlo al volo. Di prezzi interessanti per questo smartphone ce ne sono tanti in giro ma tra le iniziative più interessanti dell’ultimo periodo per quanto riguarda i siti e-commerce, c’è questa di eBay.

L’evento “Più spendi, più risparmi” va avanti a gonfie vele e porta anche oggi un buon risparmio su questo smartphone. Oltre al sensibile ribasso rispetto al prezzo di listino che è già visibile nella pagina di acquisto, si può applicare quindi anche un codice sconto proprio grazie all’iniziativa. Inserendo “PSPRAPR24” nel box apposito in fase di acquisto, il prezzo scende di ulteriori 10 €.

In questo modo il totale equivale a 164,99 €, davvero pochi per uno smartphone del calibro di questo Oppo A78 5G, estremamente potente, duraturo e produttivo. La spedizione è assicurata in due giorni e il venditore è uno dei migliori su eBay, avendo raccolto il 99,9% di feedback positivi.

Con eBay risparmi di più: l’Oppo A78 5G è disponibile al prezzo migliore mai visto

Il meraviglioso display da 6,56″ LCD in HD+ di questo Oppo A78 5G parla da solo. I colori sono talmente nitidi da sembrare reali, così come le immagini riprodotte. Le prestazioni sono assicurate dalla presenza di un processore tra i migliori nella sua categoria, ovvero il MediaTek Dimensity 700, accompagnato da memorie di tutto rispetto, come una RAM da 8 GB e una ROM da 128 GB.

La fotocamera è doppia da 50 + 2 MP per scatti davvero impressionanti e video super fluidi. Il punto di forza però sta nella capienza della batteria, che grazie a 5000 mAh assicura agli utenti di arrivare tranquillamente fino a fine giornata.

Con il codice sconto “PSPRAPR24” da inserire nel box apposito su eBay durante l’acquisto, oggi l’Oppo A78 5G arriva a costare solo 164,99 €.