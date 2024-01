Oppo A78 con garanzia Italia in sconto su eBay, il prezzo scende del 16%

Gli utenti che volevano portare a casa uno smartphone di buon livello senza spendere un capitale potranno affidarsi oggi ad eBay e all’Oppo A78. Questo prodotto, con 128 GB di memoria, arriva oggi con uno sconto del 16% sul famoso sito e-commerce.

Gli utenti che vogliono portarlo a casa possono quindi beneficiare di una diminuzione del prezzo pari a circa 31 €, spendendo solo 159 €. Saranno due gli anni di garanzia così come due saranno i giorni per riceverlo a casa.

L’Oppo A78 è perfetto per moltissimi utenti, le specifiche tecniche

L’Oppo A78 si mostra con un display ampio ben 6,43” con risoluzione in full HD+. Oltre a questo, ecco anche una doppia fotocamera da 50 MP e un comparto hardware di gran livello con 128 GB di memoria interna e 8 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda la batteria, l’autonomia sarà eccezionale essendo provvisto di un’unità da 5000 mAh.

Comprare un telefono di questo genere significa affidarsi ad ottime specifiche e soprattutto ad un bellissimo colore, che oggi è lo splendido Green di Oppo.

Un produttore come Oppo non può che essere incensato per i grandi passi avanti compiuti negli anni, soprattutto all’interno di un panorama smartphone così gremito di grandi brand. L’A78 è la perfetta espressione di questa crescita in quanto, con un prezzo esiguo, si riesce a garantire al pubblico un’esperienza utente di primo livello.

Il telefono in questione è infatti molto interessante per via delle sue specifiche tecniche ma anche del suo form factor. Grazie allo sconto disponibile oggi su eBay, pari al 16% in meno del prezzo ufficiale, l’Oppo A78 diventa un vero best-buy per soli 159 €. Bisognerà attendere solo due giorni per riceverlo a casa peraltro con due anni di garanzia.

