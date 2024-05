Nel panorama degli smartphone Android di fascia media, l’OPPO A79 5G è certamente uno di quelli su puntare senza pensarci nemmeno due volte. Oggi in particolare, visto lo sconto Amazon dell’11% che porta il prezzo finale a soli 199,99 euro, spedizione compresa. Una cifra davvero contenuta per un device con doppia fotocamera da 50MP e display FHD+ a 90Hz, tra le altre cose.

L’OPPO A79 5G è lo smartphone Android mid-range su cui investire oggi

Oltre all’accattivante design a lingotto sobrio e dal gusto premium, si fa subito notare il display. L’esperienza visiva è garantita da un ampio pannello LCD FHD+ da 6.72 pollici con refresh rate a 90Hz. La risoluzione di 391 PPI offre immagini nitide e dettagliate, mentre la luminosità di 680 nits assicura una buona visibilità anche all’aperto. Il refresh rate a 90Hz rende le animazioni e lo scorrimento più fluidi, contribuendo a un’esperienza utente più piacevole.

Sotto il cofano, l’OPPO A79 5G vanta un processore octa-core MediaTek Dimensity 6020 abbinato a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Questa configurazione garantisce prestazioni fluide e reattive per le attività quotidiane, come l’utilizzo di app, il multitasking e il gaming leggero. La batteria da 5000mAh offre un’autonomia di lunga durata, permettendo di utilizzare il dispositivo per tutta la giornata senza preoccupazioni. E supporta la tecnologia di ricarica 33W SUPERVOOC (da 0% a 51% in soli 30 minuti).

Il comparto fotografico dell’A79 5G comprende una fotocamera posteriore doppia da 50MP + 2MP e una fotocamera frontale da 8MP. La fotocamera principale da 50MP cattura immagini dettagliate e nitide in diverse condizioni di illuminazione, mentre la fotocamera da 2MP fornisce informazioni di profondità per i ritratti bokeh. La fotocamera frontale da 8MP è perfetta per selfie e videochiamate.

Come suggerisce il nome, l’A79 5G supporta la connettività 5G, che offre velocità di download e upload ultra-rapide per lo streaming di contenuti video, il download di file e il gaming online. Inoltre, il dispositivo supporta il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2 per connessioni wireless stabili e veloci.