Oppo A79 5G in promo, Amazon lo offre con il 29% di sconto

Avere tra le mani un dispositivo funzionale sotto tutti i punti di vista senza aver speso una cifra, è motivo di grande soddisfazione. Questo è possibile portando a casa l’Oppo A79 5G, prodotto oggi disponibile su Amazon con un ottimo sconto e con ottime specifiche tecniche.

Grazie all’offerta a tempo in esclusiva sul celebre sito e-commerce, gli utenti potranno risparmiare il 29% sul prezzo originale di 349,99 €. In questo modo il prezzo finale crollerà a 249,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione del prodotto entro la settimana prossima.

Oppo A79 5G in sconto su Amazon, le specifiche

Chi vuole acquistare l’Oppo A79 5G deve sapere che si tratta di un ottimo smartphone dotato peraltro di un ampio schermo da 6,72″ in full HD+. Oltre a questo, c’è una doppia fotocamera con una risoluzione massima da 50 MP mentre quella frontale è da 8 MP. In merito alla batteria, ci sono ben 5000 mAh a garantire un’autonomia lunga l’intero giorno. Non manca la memoria interna con 256 GB così come la memoria RAM con 8 GB.

La grande crescita di Oppo può tranquillamente essere sintetizzata nelle specifiche di questo A79 5G. L’azienda si è focalizzata durante gli ultimi tempi su tutti i suoi prodotti, a partire da quelli meno costosi fino ai top di gamma. Nel giusto intermezzo c’è questo dispositivo, dotato di ottime specifiche tra cui un display molto ampio, un ottimo processore e anche una tripla fotocamera di livello.

Oggi Amazon consente a tutti di fare un acquisto sensato, siccome il prezzo in esclusiva grazie a questa offerta a tempo scende del 29% e si ferma a soli 249,99 €. La spedizione avverrà nel più breve tempo possibile e ci saranno anche due anni di garanzia a disposizione.

