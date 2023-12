Oppo A96 con 50 MP e 5000 mAh di batteria giù del 14% su Amazon

Tra uno smartphone e l’altro spesso si perde la cognizione di quello che bisogna acquistare. Gli utenti, come spesso capita, si fanno prendere da quei dispositivi molto costosi che però comporterebbero un esborso economico eccessivo. Ce ne sono alcuni molto interessanti nel mondo degli smartphone che possono concedere ottime caratteristiche tecniche pur spendendo poco, come ad esempio l’Oppo A96.

Questo dispositivo cinese, in grado di totalizzare veri e propri record in termini di vendite, include al suo interno delle ottime specifiche. Parliamo innanzitutto di un ampio schermo, di un’ottima fotocamera e di una batteria super performante. Oppo insomma ha pensato veramente a tutto, mentre al prezzo ci ha pensato come sempre Amazon.

Il colosso e-commerce consentirà a tutti di acquistare in sconto questo telefono: il prezzo scende del 14%. In totale basterà spendere 179,99 € invece che 229,90, con due anni di garanzia e spedizione rapida.

Oppo A96 è una garanzia, queste sono le sue specifiche tecniche

Prodotti del genere andrebbero presi molto più in considerazione anche da coloro che sono soliti spendere di più nel mondo degli smartphone. Oppo ha lanciato tempo fa il suo A96, portando ad oggi le vendite a numeri spaziali.

Il merito è sicuramente delle sue caratteristiche tecniche che vedono un display da 6,59″ in FHD, una fotocamera frontale da 16 MP, due camere principali con la più performante da 50 MP con AI e un’accoppiata di memoria da 8 GB di RAM e 128 GB di ROM. Per quanto concerne l’autonomia, nulla da dire: ci sono 5000 mAh di batteria.

Oltre alle grandi caratteristiche, questo smartphone gode oggi di un ottimo sconto su Amazon. Il colosso e-commerce rende disponibile un ribasso del 14%, per un prezzo finale pari a soli 179,99 € con due anni di garanzia.

