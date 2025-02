OPPO e OnePlus stanno testando nuove batterie da 8000 mAh?

OPPO e OnePlus stanno lavorando per una nuova soluzione per quanto concerne le batterie.

Secondo quanto rivelato dall’insider Digital Chat Station, attivo su Weibo, i prossimi smartphone legati ai due marchi, potranno vantare una capacità di 8000 mAh e una ricarica rapida a 80W.

Per ottenere queste specifiche tecniche, i produttori cinesi sembrano aver adottato materiali ricchi di silicio al 15%, con un aumento considerevole dell’autonomia offerta.

Batterie da 8000mAh: OPPO e OnePlus apripista per un nuovo trend del settore?

Questa soluzione potrebbe essere di vitale importanza, visto che gli smartphone oggi sul mercato tendono a consumare molta più energia rispetto al passato. Dai display ad alte prestazioni fino ai processori moderni, tutto nei nostri telefoni tende a consumare molta più batteria rispetto a qualche anno fa.

Ciò sta portando a una rincorsa da parte dei brand del settore per trovare soluzioni sempre più avanzate. Xiaomi e Vivo, per esempio, hanno già lanciato batterie da oltre 6500 mAh alla fine dello scorso anno. OnePlus ha già mosso passi concreti in questo senso, visto che prevede il lancio di diversi modelli anch’essi con 7000 mAh nei prossimi mesi. Con questo trend, il passaggio a 8000 mAh sul breve-medio termine appare probabile.

Al di là di OPPO e OnePlus, l’introduzione di batterie con questa capienza potrebbe avviare un effetto a catena, portando anche altri marchi del settore a optare soluzioni simili (non solo per quanto riguarda gli smartphone). Ciò, anche se potrebbe avere un effetto sul prezzo finale dei dispositivi, avrà di certo dei benefici per gli utenti, incluse ricariche ancora più veloci di quelle attuali.

Nel frattempo, altrove, si stanno testando soluzioni alternative. Questa estate, per esempio, si è parlato di batterie senza massa. Queste, basate su basate su fibra di carbonio, potrebbero offrire un’alternativa interessante alle tecnologie attualmente in uso.