Cerchi auricolari Bluetooth con un buon rapporto qualità-prezzo? Le soluzioni non mancano, ma non investire tutto sugli OPPO Enco Air3i sarebbe un errore gigantesco. Su Amazon costano solo 39,99€ (anziché 59,99€), spedizione compresa. Un vero affare considerando che supportano la cancellazione del rumore AI, i comandi touch e sono anche impermeabili.

Cancellazione del rumore, comandi touch, resistenza ad acqua e polvere, prezzo vantaggioso: gli OPPO Enco Buds Air3i sono imperdibili oggi

Gli OPPO Enco Air3i non hanno un design molto originale (ricordano molto gli AirPods di Apple), ma questo – a conti fatti – è solo un bene, perché il risultato è ottimo. I padiglioni auricolari sono realizzati in plastica e hanno una forma ergonomica che li rende comodi da indossare per lunghi periodi di tempo. La custodia di ricarica è realizzata in plastica e ha un design lucido.

Gli auricolari sono dotati di un driver da 13,4 mm, realizzato in titanio, che permette di avere bassi ancora più profondi ed un audio sempre cristallino. Supportano il codec AAC e aptX, che offrono una qualità del suono ottimale. Gli Enco Air3i sono inoltre dotati di cancellazione del rumore attiva AI, che può essere utilizzata per ridurre il rumore ambientale.

Quelli di OPPO sono auricolari che offrono un’autonomia di riproduzione di 5,5 ore con una singola carica, che può essere estesa fino a 35 ore con la custodia di ricarica. Gli auricolari supportano la ricarica rapida, che consente di ricaricarli completamente in circa 1 ora.

Tra le altre funzionalità da menzionare ci sono il supporto ai comandi touch, la possibilità di comunicare con l’assistente vocale del proprio smartphone (Alexa, Google Assistant, Siri), il rilevamento in-ear e – infine – la certificazione IPX4, che si traduce in resistenza ad acqua e polvere.

