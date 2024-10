OPPO Find X8 sarà unico per il suo display: ecco perché

OPPO si sta preparando per annunciare la sua nuova serie di fascia alta. Stanno arrivando i nuovi Find X8 e la data prescelta sembra essere il 24 ottobre. L’azienda infatti ha annunciato tutto tramite Weibo sul suo profilo ufficiale. C’è da aspettarsi diverse novità sia nel design che nell’hardware.

Secondo indiscrezioni e teaser trapelati fino ad ora, la serie Find X8 sarà alimentata dal chipset Dimensity 9400 appena annunciato. Questo processore sta spazzando via ogni altro concorrente mobile in circolazione in termini di potenza nei calcoli AI o nei giochi grazie alla sua architettura e grazie al processo produttivo a 3 nm.

Per finire, i nuovi telefoni di fascia alta di OPPO avranno le cornici del display più sottili e il suo product manager ha persino pubblicato un confronto diretto con la serie iPhone 16. Parlando di display, ci sarà uno schermo curvo sul modello OPPO Find X8 Pro, ma non finisce qui.

OPPO prepara dei display da favola per i suoi Find X8

Sul modello Pro che su quello normale, l’azienda cinese ha pensato di ottenere la certificazione TUV Rheinland Intelligent Eye Protection 4.0. Tutto si baserà sulla sua nuova tecnologia “Lights-Off Eye Protection” e di certo sarà questo uno dei motivi principali per vantarsi della certificazione appena illustrata. A chi non è mai capitato di svegliarsi nel cuore della notte e di prendere il telefono restando accecato dalle luci del pannello OLED? Bene, questo è ciò che la tecnologia Lights-Off Eye Protection di OPPO riesce ad evitare.

La serie Find X8 supporta l’oscuramento PWM ad alta frequenza a 3840 Hz, che riduce l’affaticamento degli occhi. Le barre nere di oscuramento più strette migliorano dunque il comfort. Anche la temperatura del colore giocherà un ruolo ottimale regolando dinamicamente lo schermo per adattarlo all’illuminazione circostante. Si prospetta dunque un display unico nel suo genere, che certamente avrà qualcosa in più rispetto agli altri.