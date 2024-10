OPPO: questa è la foto che ha vinto il concorso da 24.000 dollari

Immaginate di acquistare uno smartphone di un brand ed essere coinvolti in un concorso che può portarvi a vincere una cifra a quattro zeri. Esatto, è proprio quello che ha fatto OPPO, azienda cinese che nel settore degli smartphone sta cominciando ad impartire lezioni niente male a tutti gli altri produttori. Secondo quanto riportato, il concorso fotografico “Imagine IF” quest’anno ha consentito alle persone di vincere ben 24.000 dollari.

Il concorso globale che celebra dunque innovazione e creatività nel mondo della fotografia, ha visto oltre 1 milione di persone candidarsi, provenienti peraltro da 81 paesi del mondo. Gli Imagine IF Photography Awards sono stati aperti lo scorso mese di gennaio e si sono conclusi a luglio, con i primi cinque paesi in classifica (per numero di candidature) che sono stati Cina, India, Messico, Colombia ed Egitto. Chi ha vinto il concorso, vedrà il suo scatto esposto al Paris Photo, la più grande fiera d’arte internazionale che si terrà il prossimo mese di novembre. Queste sono le parole di Pete Lau, attuale Senior Vice President e Chief Product Officer di Oppo, che ha commentato così l’iniziativa dell’azienda:

“Le fotografie ben fatte hanno il potere di preservare le emozioni più care, anche nei momenti apparentemente più banali, trasformandole in ricordi senza tempo“.

OPPO: questa è la foto che ha vinto ben 24.000 dollari

Quest’anno, quindici fotografi sono stati premiati con i premi Master, Silver e Bronze per il loro straordinario lavoro, con il Master Award che però è stato assegnato a Liang Xibing. Il partecipante ha vinto così ben 24.000 dollari e verrà nominato fotografo ufficiale di OPPO, ottenendo dunque l’accesso esclusivo agli eventi del brand.

La sua opera vincente, denominata Summer by Hutuo River, cattura in maniera esemplare la gioia fugace dell’infanzia attraverso il suo uso esperto di luce e movimento. Come potete vedere in alto, la foto è davvero mozzafiato.