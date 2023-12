Oppo Reno10, 3 fotocamere e display AMOLED in esclusiva su Amazon

Sono così tanti gli smartphone interessanti che trovare quello giusto potrebbe essere difficile, proprio per una questione di imbarazzo della scelta. Recarsi su Amazon è la soluzione migliore per poter avere una panoramica generale, capendo che effettivamente di materiale ce n’è eccome. È il caso del nuovo Oppo Reno10, prodotto che mostra un grande equilibrio tra caratteristiche tecniche ed estetiche.

A bordo del terminale si possono trovare infatti specifiche hardware di alto livello, quasi pronte a rassomigliare i top di gamma. L’Oppo Reno10 è anche molto bello da vedere, peraltro offrendo un prezzo di vendita molto più accessibile rispetto a tanti altri dispositivi.

A pensare a questo aspetto è proprio il colosso e-commerce, che lo rende disponibile in esclusiva, con un supporto auto in regalo, a 359,99 €. Potrà arrivare a casa vostra già domani con due anni di garanzia disponibili.

Oppo Reno 10, le specifiche tecniche dello smartphone

Partendo da un display da 6,7″ AMOLED e con 120 Hz di refresh rate, questo Oppo Reno10 si presenta più che bene. A bordo ci sono ben 256 GB di memoria interna affiancati da una memoria RAM da 8 GB, ma non finisce qui.

Il comparto fotografico mostra tre sensori, rispettivamente da 64 + 32 + 8 MP, tutti integrati dall’intelligenza artificiale. La batteria è da 5000 mAh.

Chiunque abbia visto almeno per una volta le caratteristiche tecniche di questo Oppo Reno10, ha vacillato e non poco. Perché d’altronde non acquistare un telefono che ha tutto ciò che serve per restare al passo con i tempi senza spendere troppo?

Dopo questo quesito, vi lasciamo al prezzo di vendita proposto da Amazon: solo 359,99 € e con un supporto auto in regalo. Domani 14 dicembre potrebbe essere già a casa vostra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.