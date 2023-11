Oppo Reno10 con 3 fotocamere in super sconto Black Friday

Quanto un marchio come Oppo fosse in grado di produrre smartphone di livello, era già chiaro a tutti, ma che potesse rendere disponibili dei capolavori a prezzo basso sembrava impossibile. Utilizzare determinati materiali e componenti hardware di un certo livello è spesso sintomo di prezzi più elevati, ma non nel caso dell’ultimo Oppo Reno10.

Direttamente su Amazon, in occasione della prima giornata della Black Friday Week, gli utenti possono venire in possesso di questo telefono che, pur non essendolo, fa pensare ad un top di gamma. Il suo schermo molto ampio insieme alla tripla fotocamera implementata con IA, lasciano spazio al grande entusiasmo di chi lo porta a casa.

Un aspetto fondamentale è sicuramente il prezzo di vendita, ancora più scontato rispetto alle scorse settimane. C’è un ulteriore 5% di sconto che dunque comporta un costo finale di 359,99 € con due anni di garanzia. Ordinando ora lo smartphone, sarà a casa vostra entro domani.

L’Oppo Reno10 è un miracolo di tecnologia, le caratteristiche tecniche

Il display AMOLED di questo telefono è ampio 6,7″ ed a una risoluzione in full HD+ con refresh rate a 120Hz. A sostenere il tutto ci pensa la batteria da 5000 mAh che porta tranquillamente il prodotto di Oppo a raggiungere la fine della giornata.

In quanto ha memoria RAM e memoria interna, il dispositivo dispone rispettivamente di 8 e 256 GB, mentre la fotocamera tripla con IA gode di una configurazione da 64+32+8 MP.

Con queste caratteristiche tecniche, un qualsiasi smartphone potrebbe essere leader incontrastato. All’interno della sua categoria questo Oppo Reno10 ha infatti pochissimi rivali e lo dimostra soprattutto il prezzo finale: solo 359,99 € grazie al 5% di sconto.

