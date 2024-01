Oral-B per 24h a MENO di 50€: la SVENDITA pazza su Amazon è in corso proprio ora

Rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale. La testina rotonda offre una pulizia migliore per gengive più sane. Migliora lo spazzolamento dei denti grazie ai suggerimenti in tempo reale.

Protegge le tue gengive con il sensore di pressione dello spazzolamento che ti avvisa se stai spazzolando troppo forte. Sbianca delicatamente i denti sin dal primo giorno, rimuovendo le macchie superficiali. La batteria dura oltre 2 settimane con 1 ricarica completa. Scopri se spazzoli abbastanza i tuoi denti con il timer professionale di 2 minuti.

L’elegante manico dello spazzolino elettrico SMART 4 4500 perfezionerà le tue abitudini di spazzolamento. Si collega facilmente all’app Oral-B sul tuo smartphone per guidarti con suggerimenti in tempo reale e consentirti di spazzolare al meglio i tuoi denti. Perfeziona la tua routine di igiene orale, l’esclusiva testina rotonda di Oral-B penserà al resto.