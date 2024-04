Apri subito il tuo conto presso Crédit Agricole per assicurarti 250 € in buoni Amazon. Non perdere tempo. Queste condizioni vantaggiose sono valide solo per un periodo limitato.

Come ottenere 250 Euro in buoni Amazon

Come si ottengono i 250 Euro? Usa il codice promozionale “VISA” e sottoscrivi la Carta Debito Visa per ricevere fino a 100€ in Buoni Regalo usando la carta. Inoltre, invita gli amici che vuoi usando il tuo codice promozionale: è semplice, gestisci tutto tramite l’App Crédit Agricole. Per te, c’è un Buono Regalo di 25€ per ogni amico che apre il conto online, fino a un massimo di 6 amici, per un totale di 150€!

Scegliendo Crédit Agricole, otterrai anche la Carta di debito Visa senza canone per due anni, utilizzabile per pagamenti online, nei negozi, in tutto il mondo, garantendo: massima praticità. Utilizzala per acquisti online e con Wallet come Apple Pay, Google Pay, e Samsung Pay. Sicurezza assoluta. Metti la carta in “pausa” e bloccala in caso di furto con un semplice clic. Controllo tramite app. Modifica i limiti di spesa, attivala per acquisti online e all’estero facilmente. Comodità. Il PIN è consultabile tramite App o Home Banking in ogni momento.

Conto Deposito