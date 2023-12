Ottieni fino a 500€ in voucher con la nuova offerta di SelfyConto

Banca Mediolanum ha lanciato una promozione esclusiva per chi apre il conto corrente online SelfyConto e invita amici a farlo entro il 27 dicembre.

Questa straordinaria offerta premia i primi cinque amici che attivano il conto con voucher fino a 500€ per acquisti presso brand rinomati come Microsoft, Arena, Feltrinelli, Xiaomi e molti altri.

Tutti i vantaggi di SelfyConto

SelfyConto offre una serie di vantaggi, tra cui un canone azzerato fino a 30 anni e gratuito per il primo anno per tutti coloro che hanno più di 30 anni.

Dal secondo anno, il canone di 3,75€ può essere azzerato rispettando determinate condizioni economiche. Il conto include una carta di debito gratuita appartenente al circuito MasterCard, e su richiesta, è possibile ottenere la carta di credito Mediolanum Credit Card con un canone annuale di 12€.

SelfyConto offre inoltre prelievi in contanti gratuiti presso qualsiasi ATM in area Euro e copre le principali operazioni bancarie come bonifici, addebiti utenze, ricariche telefoniche, MAV, RAV e F24 senza alcun costo aggiuntivo.

La promozione Mediolanum ForYou Rewarding offre voucher digitali fino a 500€ per i primi cinque amici che attivano SelfyConto. I brand partecipanti includono Microsoft, Xiaomi, The Fork e molti altri, offrendo un’ampia scelta di prodotti di alta qualità.

Per beneficiare di questa eccezionale offerta, è sufficiente aprire SelfyConto entro il 27 dicembre e invitare i propri amici a fare lo stesso.

I vantaggi finanziari e la possibilità di ricevere voucher per gli acquisti rendono SelfyConto un’opzione allettante per chi cerca un conto corrente conveniente e ricco di vantaggi.

