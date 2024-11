Ottieni un prestito fino a 2.000 euro in tempo reale con il conto HYPE

Il conto online HYPE, appartenente al Gruppo Sella, ha da poco introdotto la funzionalità Credit Boost, che consente di ottenere un prestito istantaneo fino a 2.000 euro in tempo reale direttamente dall’app HYPE. L’utente che richiede il prestito può inoltre scegliere in quante rate restituirlo e utilizzare il credito appena ricevuto per rateizzare i propri acquisti effettuati tramite HYPE.

Al di là del credito sempre disponibile, HYPE offre un bonus di benvenuto fino a 25 euro scegliendo di aprire HYPE Premium, il conto all inclusive di HYPE che presenta un canone di 9,90 euro al mese.

L’apertura del conto richiede il collegamento su questa pagina del sito ufficiale HYPE.

Come ottenere un prestito fino a 2.000 euro con HYPE

La richiesta del prestito istantaneo fino a 2.000 euro è disponibile per tutti i clienti HYPE, salvo approvazione da parte di Sella Personal Credit. Per presentare domanda occorre entrare nella sezione Credito dell’app, quindi selezionare Credit Boost e verificare i requisiti necessari per l’attivazione. Una volta conclusa la valutazione del profilo, sarà possibile usare Credit Boost da subito.

Con il prestito di Credit Boost si ha l’opportunità di affrontare una nuova spesa con più serenità o un acquisto a rate. Inoltre, si può richiedere anche per avere una somma sempre a disposizione per superare qualsiasi evenienza.

HYPE offre tre diversi conti:

HYPE (gratis) : conto a canone zero per gestire le proprie spese quotidiane

: conto a canone zero per gestire le proprie spese quotidiane Next (2,90 euro al mese) : conto per risparmiare e collegare tutti gli altri conti bancari

: conto per risparmiare e collegare tutti gli altri conti bancari Premium (9,90 euro al mese): conto che dà accesso senza limiti a tutti i servizi e all’assicurazione

Maggiori dettagli sulla funzionalità Credit Boost e sul conto a questa pagina del sito HYPE.