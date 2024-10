Ottobre è il mese della cybersicurezza: proteggiti con NordVPN, a meno di 4€ al mese

Ottobre è sinonimo di cybersicurezza. Non a caso è il Cyber Security Month, un’iniziativa europea volta a sensibilizzare cittadini e aziende sull’importanza della sicurezza informatica, che quest0anni si focalizza su un tema chiave: #ThinkB4UClick (“Pensa prima di cliccare”), che ha come obiettivo quello di informare sulle truffe online e sulle tecniche di manipolazione utilizzate per rubare informazioni sensibili.

Tra i migliori strumenti per proteggersi online ci sono le VPN, come NordVPN che puoi ottenere, grazie alla promozione in corso, con sconti fino al 71% sui piani di abbonamento biennale, a cui si aggiungono 3 mesi extra gratuiti. Un’ottima opportunità per rafforzare la sicurezza in rete, utilizzando uno tra i migliori servizi VPN sul mercato.

Cosa offre NordVPN?

Grazie alla crittografia avanzata A-256 di NordVPN, le tue informazioni personali sono al sicuro da hacker e occhi indiscreti. Che tu stia usando il Wi-Fi pubblico o la tua rete domestica, NordVPN ti permette di navigare in maniera anonima, nascondendo il tuo indirizzo IP e garantendo la massima sicurezza.

Ecco alcune tra le principali funzionalità di NordVPN:

Streaming senza interruzioni : guarda i tuoi contenuti preferiti senza problemi di larghezza di banda o rallentamenti, anche quando viaggi all’estero;

: guarda i tuoi contenuti preferiti senza problemi di larghezza di banda o rallentamenti, anche quando viaggi all’estero; Facilità di configurazione : bastano pochi clic per iniziare a proteggerti. La funzione di connessione rapida ti collega automaticamente al server VPN più adatto alla tua rete;

: bastano pochi clic per iniziare a proteggerti. La funzione di connessione rapida ti collega automaticamente al server VPN più adatto alla tua rete; Anti-malware integrato : la funzione Threat Protection di NordVPN blocca annunci pubblicitari, tracker e malware, offrendo una protezione completa per la tua navigazione;

: la funzione Threat Protection di NordVPN blocca annunci pubblicitari, tracker e malware, offrendo una protezione completa per la tua navigazione; Politica no-log : Nessun dato di navigazione o informazione personale viene raccolto o memorizzato, garantendo una privacy totale

: Nessun dato di navigazione o informazione personale viene raccolto o memorizzato, garantendo una privacy totale Protezione multi-dispositivo: con un solo account puoi proteggere fino a 10 dispositivi, inclusi smartphone, laptop e tablet. Inoltre, puoi installare NordVPN direttamente sul tuo router per estendere la sicurezza a tutta la tua rete domestica.

NordVPN offre fino al 71% di sconto sui piani di 2 anni, a cui si aggiungono 3 mesi extra gratuiti. Questo significa che potrai avere una protezione completa e avanzata per la tua navigazione online a soli 3,59 euro al mese, anziché 11,59 euro.