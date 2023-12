Gli auricolari Echo Buds sono piccoli, leggeri e resistenti al sudore, con una tenuta confortevole pensata per muoversi con te.

Insieme all’App Alexa ti permettono di ascoltare in streaming musica, podcast e audiolibri Audible. Basta semplicemente chiedere.

Lunga durata della batteria . Fino a 5 ore di riproduzione musicale per ogni carica e fino a 15 ore con la custodia di ricarica. Una ricarica rapida da 15 minuti ti permette di ascoltare fino a 2 ore di musica. Custodia di ricarica wireless compatibile con la base di ricarica wireless con certificazione Qi.

Lascia in tasca il telefono, fai una chiamata, imposta un promemoria e aggiungi articoli alla tua lista della spesa.

Progettati per tutelare la tua privacy, sono stati progettati con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui la possibilità di disattivare i microfoni dall’App Alexa. Puoi anche leggere, ascoltare o eliminare le registrazioni vocali in qualsiasi momento.